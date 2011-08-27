-Tufanbeyli'de termik santral gerginliği TUFANBEYLİ (A.A) - 27.08.2011 - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde EnerjiSA firmasınca yapımına başlanan termik santralin kurulacağı alandaki arazileri kamulaştırılan köylüler, kendilerine bildirilen kamulaştırma bedelinin altında ödeme yapıldığı gerekçesiyle firmanın şantiyesini basarak, iş makinelerini ve çalışanları taşladı. Kayarcık köyünde yaşayan ve çoğunluğunu erkeklerin oluşturduğu yaklaşık 300 köylü, arazileri için belirlenen kamulaştırma bedelinin altında kendilerine ödeme yapıldığı iddiasıyla termik santralin yol ve saha çalışmalarını gerçekleştiren şantiyeye geldi. Firma yetkilileri ile görüşmek isteyen köylülerin tepkilerini iş makinelerini ve çalışanları taşlayarak göstermesi üzerine güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri ile köylüler arasında kısa süreli arbede yaşandı. Bu sırada bazı iş makinelerinin camı kırıldı. Şantiyede görevli çalışanlar ise bölgeden uzaklaştırıldı. Köylüler, bir yetkiliyle görüşmek istediklerini ve sorun çözülmeden bölgede çalışma yapılmasına izin vermeyeceklerini belirtti. Kayarcık Köyü Muhtarı Celalettin Yılmazcan, köyünde yaşayan ailelerin tarlalarının dönümünün 8 bin liradan kamulaştırılma çalışmalarının başlandığını, ancak arazilere bin 500 ile 2 bin lira arasında ödeme yapıldığını, vatandaşların arazilerini ucuz fiyata satmak istemediğini ve bu sebeple tepkili olduklarını söyledi. Yılmazcan, köylülerin, kamulaştırma kapsamında bölgedeki tarlaların hepsine aynı ücretin ödenmesini istediklerini belirtti. Bu sırada, EnerjiSA'nın Tufanbeyli Termik Santrali yetkilisi olduğu bildirilen Necdet Yaprak, şantiyeye gelerek bir süre köylülerle görüştü. Durumu şirketin üst düzey yetkililerine ileteceğini belirten Yaprak, termik santral çalışmalarının bayram sonrasına kadar durdurulduğunu ifade etti. Köylüler, Yaprak ile yaptıkları görüşmenin ardından, jandarmanın uyarısı üzerine şantiyeden ayrıldı. Firma yetkililerinin şikayetçi olmaması nedeniyle, olayla ilgili gözaltına alınan olmadığı öğrenildi.