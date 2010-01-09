Tufan Ersöz: Spor hayatım tehlikede

T24 - Galatasaray Cafe Crown'da forma skandalına adı karışan isimlerden Tufan Ersöz NTV Spor'a konuştu. Ersöz, spor hayatının tehlikede olduğunu söyledi.





Ersöz, verilen bu kararı çok ağır bulduğunu belirtirken, bütün yaşananlardan dolayı kendisi ve kulübü adına özür diledi.

Ersöz; "Bir suç var ortada, herkese bir takım cezalar verildi. Bende ceza alanlardan birisiydim. İki sporcu mağdur durumda, benle birlikte Cemal de mağdur. Bu cezalar verildikten sonra biz tahkime itirazımızı yaptık. Gayet donanımlı ve büyük bir itirazda bulunduk ama ne yazık ki istediğimiz sonucu alamadık. Bu olayla en uzak bağlantılı benim. Bu cezanın onanması beni çok üzdü, basketbol hayatım tehlikede. Bu sonuçta öyle bir ceza ki 4 ay gibi gözüküyor ama bu ceza 4 ay değil. 3 ay üzeri hak mahrumiyetlerinde ben askerliğimi tecili etme hakkımı kaybediyorum. Bu 4 ay gibi gözükse 2 yıl gibi ceza. Sakatlıktan dönmüş tekrar basketbola başlamış, onun mutluğu içinde bu cezanın onanması bu durumda benim askere gidebilme ihtamilimin ortaya çıkması büyük üzüntü verici. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Böyle bir ceza çıktı, böyle bir karar alındı, hala inanıyorum ve umuyorum bu karar bir şekilde lehime dönecek. Ortada bir suç var, ben sorumlu tutuldum. Benim sorumluluğumda olmamasına rağmen ben sorumlu tutuldum. Tamam ceza alabilirim ama 15 aylık askerliği sonucunda getirecek bir şey yapmadım. Ben bunları hak etmedim. Çok üzgünüm ve hala şoktayım. Bir şekilde kararın lehime döneceğini düşünüyorum" diye konuştu.



"Keşke sahada olsaydım"

Tufan, "O maçta olaylar şöyle gelişti; Bir kere benim ve takımın Cemal'in cezasının tebliğinden haberimiz yoktu. Bunu bilmiyorduk ve o gün kadroda sakat olan Jasaitis de vardı. Nasıl bir şey ise Jasaitis'in de forması verilebilirdi. Ben o gün sakattım ve kadoda değildim. Formam verildiği zaman da soyunma odasında değildim. Sahada gördüm ama ne yapabilirdim? Cemal'in üzerine mi atlayacaktım. Bunun bir suç olabileceği, bunları getirebileceği hiçbir şey aklıma gelemezdi. Öyle bir durum ki benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Benden kıdemli insanlar varda orada. Mesela antrenörler, menajerlerimiz var, yardımcı antrenörlerimiz vardı. Benim tek suçum formamın verilmesi. Bir önceki maçta sakatlanmasam o gün sahada olacaktım. O gün sakat olmam, kısmetsiz bir şekilde sahada olamamam bu sonucu getirdi. Keşke sahada olsaydım" dedi.

Cezaya itiraz ettiklerini söyleyen Tufan, "Ceza kaldırılamıyorsa indirilmesine, indirilömiyorsa bir şekilde askerlik yasasının benim hakkım olmasına devam etmesine. Çünkü bu hem maddi hem de manevi büyük zararlar getirebilecek bir durum. Cemal benden daha ağır bir ceza aldı. Cemal ile aynı suçun cezalılarıyız biz. Cemal 2 yıl ağır bir ceza aldı, benim 4 ay. Fakat Cemal'in çok cezasında çok ufak bir değişikiğie gidildi. Hak mahrumiyeti müsabakalardan mene çevrildi. Ama benim ne yazık ki böyle bir değişikliğe gidilmedi. Benim değişmedi, neden böyle bir kara verildi bilmiyorum. Askerliğimin geri kazanılmasının var olduğunu söylüyorlar avukatlarım. Bunun onandığı için de çok üzgünüm. Buradan gerekli insanlara sesleniyorum bu karar onansa da kesinleşse de bir şekilde benim lehime dönecektir. Ben bu yaşımda kalkıp askere mi gideceğim?" ifadelerini kullandı.

Sakatlığının geçtiğini ve fizik olarak toparladığını da söyleyen Tufan, "1.5 sene oynamamanın verdiği kariyer kaybı var. Avrupa kolay kolay takım bulabileceğiniz yer değil, bunun bir garantisi yok. Ben formam altında kalmak istiyorum, Galatasaray'da basketbol oynamak istiyorum, Türkiye'de kalmak istiyorum, gitme zorunluluğu hissetmek istemiyorum böyle bir olay için. Avrupa'da kendime güveniyorum, oynayabilirim, bazı şeyleri tekrar ispat edebilirim. Ama bu kolay bir şey değil. İş oralara gelmeden bunun bir şekilde çözüleceğine hem inanıyorum, hem de umuyorum" dedi.

Bugün Haldun Üstünel ile görüştüğünü söyleyen Tufan Ersöz, "Başkanımızla konuşma fırsatım olmadı, çünkü olay çok sıcak şu anda. Daha dün tebliği edildi karar. Hiçbir şekilde beni yalnız bırakmayacaklarını söyledi. Bunun bir şekilde tatlıya bağlanacağını, benim lehime bir sonuç çıkacağını söyledi. Kulüp benim hep arkamda durdu. Onlar da inanıyor bu olayda tek mağdur benim ve hiçbir sorumluluğum ve suçum yok ama verilmiş bir de ceza var ortada. Ama onların bu şekilde beni desteklemeleri, benim arkamda durmaları benim kendime olan güvenimi artırıyor" şeklinde konuştu.



"Demirerl bana hak verdi"

Ersöz, "Federasyondan çok kısa olmakla bereber ayak üstü tesadüfi bir şekilde başkanımızla görüştüm. Olayın tamamen mağduru olduğumu, istemeden olayın dışında kaldığımı ve hiçbir şekilde müdahale edemediğini ona da söyledim. O da bana hak verdi, "Tamam doğru söylüyorsun" dedi, "fakat olayın içinde bir şekilde ismin geçtiği için bu tip şeyler başına geldi" dedi. Başkanımız da bu durumdan rahatsız, o da bir Galatasaraylı. Sadece ona mağduriyetimi ve bu konudaki görüşümü söyleme fırsatım oldu. Bu da benim için iyi oldu diye düşünüyorum.

Hala umudum var, karar verilmesine rağmen ben böyle bir şeye inanamıyorum. Benim basketbol hayatımı etkileyeceğini düşünmek bile istemiyorum, düşündüğüm zaman çok üzülüyorum. O yüzden bir şekilde gerekli kişileden rica ediyorum" diyerek sözlerine son verdi.



Serdar Orhan: Böyle bir karar beklemiyorduk



Tufan Ersöz'ün avukatı Serdar Orhan, NTV Spor'da Spor Merkezi programına telefonla bağlanarak konu hakkında bilgi verdi. Orhan, "Maalesef federasyonun Tufan ile vermiş olduğu cezayı Tahkim Kurulu onamış ve bu durumda karar kesinleşmiş bulunmakta. Bu karara biz hukuksal olarak saygı duymakla zorunda olmakla birlikte kararı üzüntü karşıladığımızı belirtmek istiyorum. Tahkim Kurulu'ndan böyle bir kararın çıkmasını beklemiyorduk. Olayın kabul edilmesi en zor yanı ise en acı fatura maalesef burada müvekkilime kesilmiş durumdadır. Burada belki de en masum kişi tabiki Tufan Ersöz'dür. Gerek federasyonun gerekse Tahkim Kurulu'nun vermiş olduğu kararların altında Tufan'ın takım kaptanı olması gerekçesi yattığı görülüyor. Yani burada bir diğer teknik kadro gibi takım kaptanının da cezalandırılması gerektiği gibi son derece tartışılır bir gerekçenin yattığını görüyoruz. En azından federasyon bunu bu şekilde dillendirmese de Tahkim Kurulu kararında bunun takım kaptanı olması nedeniyle ceza aldığını açık ve net bir şekilde görebiliyoruz. Bu gerekçenin de kabul edilip edilemeyeceği açıkçası tartışılan bir konudur. Çünkü Tufan kadroda yok, sakat, maçlara çıkmıyor. Ama bu kişiye kaptan olduğu dolayısıyla bir cezanın verilmiş olduğunu görüyoruz ki ortada kapsamlı suç söz konusu değil. Kaptan diye bir şey yok, tamamen fiiliyatta yaratılan bir durum, abilik gibi hukuki dayanağı olmayan herkesin kaptan diye çağırdığı bir şey olarak özetleyebiliriz bunu. Burada Tufan'ın kaptansın sen, buna müdahele etme sorumluluğun var demesi Tahkim'in bence son derece yanlıştır diye düşünüyorum. Burada yine Tufan'a yine iştirakten ceza verildiğini görüyoruz. Yani federasyonun yanlış evrakla, sahte evrakla kandırılması olayına, Tufan bilerek ve isteyerek iştirak etmiştir deniliyor ama Tufan'ın ne evraklarda, ne tutanaklarda herhangi bir imzası olması zaten mümkün değil ama buna iştirak ettin deniyor ve Tufan'a 4 aylık bir hak mahrumiyeti cezası veriliyor. Bu hak mahrumiyeti ve müsabakalardan men arasındaki farka gelecek olursak; 1111 sayılı askerlik kanununun şöyle bir maddesi var sporcularla alakalı: bir sporcu 3 defadan fazla hak mahrumiyeti alırsa tek sevk tecili iptal edilir ve bunlar hakkında bir daha sevk tecili teklifi yapılamaz der. Dolayısıyla burada geçen hak mahrumiyeti kelimesi tamamen bu cezanın tanımından kaynaklanır. Siz bu hak mahrumiyeti cezasını müsabakalardan men olarak değiştirirseniz bu askerlik konusundaki hüküm de size uygulanamayacak duruma gelir. Burada tahkim Kurulu Cemal Nalga ilgili olarak kararında 2 yıllık hak mahrumiyeti cezasınından müsabakalardan men olarak düzelterek onamıştır. Oysa bu durumda olayda hiç bir sorumluluğu olmayan, kusuru bulunmayan Tufan'a ise 4 aylık hak mahrumiyeti cezası hak mahrumiyeti olarak onamıştır maalesef. Burada Tahkim Kurulu ve federasyon müvekkilime 4 aylık bir ceza vermiş gibi gözükmektedir ama 15 aylık askerlik süresini de koyduğumuzda da Tufan 19 ay sahalardan uzak kalacaktır. bu konuda da federasyon ve ilgili bakanlığın bir çözüm getireceğine inanıyorum. Tüm beklentimiz bu yönde" diye konuştu.