-TÜFAD ANKARAGÜCÜLÜ TARAFTARLARI KINADI ANKARA (A.A) - 31.01.2011 - Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD), Ankaragücü Teknik Direktörü Ümit Özat ile sarı-lacivertli taraftar arasında yaşanan olayları kınadı. Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü ile Manisaspor arasında oynanan karşılaşmada, Ankarügücülü bir taraftarın başkent ekibinin çalıştırıcısı Özat'a yaptığı fiili saldırının üzüntü verici olduğu ifade edildi. Açıklamada, şöyle denildi: ''Ankaragücü Teknik Direktörü Ümit Özat'a kendini bilmez, futbol seyircisi olarak nitelendiremeyeceğimiz ve futbol sahalarında asla yeri olmayan bir kişi tarafından yapılan fiili saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu gibi saldırılar futbolumuzu derinden yaralamakta, asıl amacı barış, kardeşlik, dostluk, saygı ve sevgi olan futbolumuza derin darbe vurmakta, saygınlığına ve prestijine gölge düşürmektedir. Dileğimiz bu gibi olayların bir daha yaşanmaması ve futbol olgusu içinde yer alan her kesimin sorumluluk bilinci içerisinde hareket etmesidir.''