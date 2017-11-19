Tudor, kısa konuştu, Adebayor’u övdü ve gitti

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray’ın Medipol Başakşehir’e deplasmanda 5-1 mağlup olmasının ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Igor Tudor yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada,’’Sonucu belirleyen Adebayor oldu. Muhteşem oynadı. Sonuç çok büyük. Maça adeta 2-0 yenik başladık’’ diye konuştu.

Tudor’un maç sonu açıklaması şöyle:

“Sonuç çok büyük. Maça adeta 2-0 yenik başladık. İki golü yoktan yere yedik. İkinci yarı istediğimiz oyunu yansıtmaya başladık ama Adebayor çıktı sahneye. Sonucu belirleyen Adebayor oldu. Muhteşem oynadı. Daha fazla yaratmak için çift forvet çıktık ama rakibimiz bize izin vermedi. Adebayor bugün sahada sonucu belirleyen isimdi”