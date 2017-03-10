Tudor, Gençlerbirliği maçında Sneijder'e ilk 11'de yer verecek mi?

Hollandalı yıldız Wesley Sneijder, dün antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Sneijder, sakatlığını atlatıp takıma katılırken Teknik Direktör Igor Tudor ise Hollandalı yıldıza Gençlerbirliği maçında ilk 11’de yer vermeyi düşünmüyor.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, dün de yedek takımda görev alan Sneijder’ın fiziksel durumunu Tudor, son 15-20 dakika oynayacak düzeyde olduğunu düşünüyor. Bu yüzden Sneijder sakatlığını atlatsa da, Tudor onaylarsa maça kulübede başlayacak

Sakatlarla ilgili açıklama

Bu arada Galatasaray'dan sakat futbolcularıyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada şöyle denildi:

"Oyuncularımız Aurelien Chedjou ve Semih Kaya'nın sağlık durumları hakkındaki açıklama şu şekildedir: Gençlerbirliği maçı öncesi dün yapılan idmanda topuk ağrısı hisseden Aurelien Chedjou'nun ve aynı idmanın ardından sol üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilen Semih Kaya'nın tedavisine başlandı."