T24 LogoT24 Logo
Spor

Tudor, Gençlerbirliği maçında Sneijder'e ilk 11'de yer verecek mi?

Galatasaray'dan sakat futbolcularıyla ilgili açıklama geldi

10 Mart 2017 15:32

Hollandalı yıldız Wesley Sneijder, dün antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Sneijder, sakatlığını atlatıp takıma katılırken Teknik Direktör Igor Tudor ise Hollandalı yıldıza Gençlerbirliği maçında ilk 11’de yer vermeyi düşünmüyor.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, dün de yedek takımda görev alan Sneijder’ın fiziksel durumunu Tudor, son 15-20 dakika oynayacak düzeyde olduğunu düşünüyor. Bu yüzden Sneijder sakatlığını atlatsa da, Tudor onaylarsa maça kulübede başlayacak

Sakatlarla ilgili açıklama

Bu arada Galatasaray'dan sakat futbolcularıyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada şöyle denildi:

"Oyuncularımız Aurelien Chedjou ve Semih Kaya'nın sağlık durumları hakkındaki açıklama şu şekildedir: Gençlerbirliği maçı öncesi dün yapılan idmanda topuk ağrısı hisseden Aurelien Chedjou'nun ve aynı idmanın ardından sol üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilen Semih Kaya'nın tedavisine başlandı."

ETİKETLER

Wesley SneijderIgor TudorGençlerbirliği

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24