Tudor Galatasaray'daki günlerini Hırvat basınına anlattı: Fatih Terim'in posterlerini görünce...

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, takımdan ayrılık sürecine dair ülkesi Hırvatistan'da Sportske Novosti gazetesine ayrılık süreci ile ilgili konuştu.

Ligin ilk haftalarında alınan skorlarla kulüpte büyük bir coşku yaşandığını belirten Hırvat teknik adam, sürecin Trabzonspor yenilgisiyle başladığını söyledi.





"Onların mutsuz sinirli olduğunu gördüm"





"Trabzonspor'a karşı çok zorlu bir atmosferde kaybettik" diyen Tudor, "Yenilginin ardından başkan geldi ve ne olduğunu sordu. Ona hiçbir şeyin olmadığını söyledim, basit bir yenilgiydi. Sonra Başakşehir'e de kaybettik. Tesislere dönüyorduk ve 200 taraftar vardı. Onların mutsuz, sinirli olduğunu gördüm ve bir şeyler söylüyorlardı. Yardımcıların bana, benim ayrılığımı istediklerini söylediler. "Tudor istifa" diyorlardı ve ligde liderdik. Tesislere dönerken taraftarların arasında Terim posterlerini görünce büyük şaşkınlığa uğradım. Her yere Terim posterleri yapıştırmışlardı." dedi.





"Şoka uğramadım, hayal kırıklığı bile yaşamadım"





Hırvat çalıştırıcı, "Deplasmanda 3 maç kaybettik ve Türkiye'de deplasmanlar zor, ki biz Trabzon, Beşiktaş ve Başakşehir gibi 3 güçlü takıma kaybettik, onlar da şampiyonluk adayı. 4. mağlubiyeti dikkate almıyorum, çünkü maçtan önce benim ayrılığımın beklendiğini biliyordum. Başkan bana, tüm yönetimin büyük bir baskı altında yaşadığını ve başka seçeneği olmadığını söyledi. Şoka uğramadım, hayal kırıklığı bile yaşamadım. Yaz aylarından beri harika bir iş yapmıştık, takımın gidişatını gerçekten değiştirmiştik ve zirvenin sadece 1 puan gerisindeydik, şampiyonluk için de ciddi bir savaş veriyorduk." ifadelerini kullandı.



Igor Tudor, görevden alınması sürecinde Galatasaray yönetiminin kamuoyundan ve kulüp içindeki muhalefetten etkilendiğini de sözlerine ekledi.