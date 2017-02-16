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Spor

Tudor: Buraya şampiyon olmaya geldim

"Daha çok çalışan daha çok isteyen formayı alır"

16 Şubat 2017 10:49

Jan Olde Riekerink'in yerine Galatasaray'ın başına getirilen Hırvat teknik direktör Igor Tudor dün akşam ilk antrenmanına çıktı. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmandan önce futbolcularla küçük bir toplantı yapan Tudor, "Ben buraya şampiyon olmaya geldim" dedi.


Toplantıyı çok uzun tutmayan Tudor, "Galatasaray'ın şampiyon olmaması için hiç bir neden yok. Herkes şunu iyi bilsin daha çok çalışan, daha çok isteyen formanın sahibi olur. Adaletimden kimsenin şüphesi olmasın, bunu kısa sürede hepiniz göreceksiniz" diye konuştu.

İdman oldukça tempolu geçti

Toplantının ardından sarı-kırmızılı takım Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Igor Tudor yeni takımıyla ilk idmanına çıktı. Antrenman daha öncekilere göre oldukça tempolu geçti. Riekerink zamanında en fazla 1.5 saat süren idman yaklaşık 2 saat sürdü.

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