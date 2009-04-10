TÜDEF: Gökçek yargı önünde hesap vermeli





Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Ali Çetin, Ankara Büyükşehir Belediyesinin su politikasını eleştirerek, "Kızılırmak'ın zehirli suyunu içirmek için harcanan milyar dolar civarında paradan sonra işin başına dönmek marifet değil. Bu yanlışın bir bedeli olmalı" dedi.



Çetin yaptığı yazılı açıklamada özetle şunları kaydetti:

"Gerede sisteminin devreye alınarak soruna çözüm bulunmasını içeren DSİ projesi bizzat Gökçek tarafından engellenmiştir.



Kaybedilen bunca zaman, Kızılırmak'ın zehirli suyunu hemşerisine içirmek için harcanan milyar dolar civarında paradan sonra işin başına dönmek bir marifet değildir. Yapılan yanlışın itiraf edilmesidir. Bu yanlışın bir bedeli olmalıdır. Soruyoruz; madem Kızılırmak şimdi temizlenip şehre verilmeyecekti niçin yatırım yapıldı? Niçin Gerede sistemi daha önce devreye alınmadı? Niçin zehirli Kızılırmak suyu için ısrar edildi? Yapılan yanlıştan kimler ne tür kazançlar elde etmiştir, bunlar açıklanmalıdır.



İçişleri Bakanlığı TÜDEF'in konuyla ilgili daha önceki suç duyurularını gündeme almalı ve soruşturma izni vermelidir. Gökçen Ankaralı'nın parasını keyfine göre harcamanın, sağlığıyla oynamanın hesabını yargı önünde vermelidir."

