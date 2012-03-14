Tunceli'de lise öğrencileri kaldıkları yurdu ateşe verdi

T24 - Tunceli'de, kaldıkları pansiyonun koşullarından şikayetçi olan lise öğrencileri durumu protesto etti, yurttaki eşyaları ateşe verip penceden attı.
Pansiyona zarar veren öğrenciler ikna çabaları sonucu eylemlerini sona erdirdi.
Merkez Moğoltay Mahallesi Hastane Caddesinde 155 öğrencinin barındığı bir liseye ait pansiyonda kalan erkek öğrenciler, pansiyon şartlarına tepki amacıyla eylem yaptı.
Bazı öğrenciler pansiyonun camlarını kırarak, ateşe verdikleri yatak ve çarşafları pencereden attı.
Yanan malzemeler olay yerine gelen polis ekiplerinin ve Tunceli Belediyesi itfaiyesinin müdahalesiyle söndürüldü.
Tunceli Belediye Başkanı Edibe Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Haydar Yurdakul ve Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Şirin Çelik öğrencilere eylemlerine son vermesi çağrısında bulundu.
Yapılan görüşmeler sonucu ikna edilen öğrenciler eylemlerine son verdi.
Pansiyonun hasar gördüğü olay sonrası öğrencilerin Öğretmenevine, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Çocuk Yuvasına ve kamu kurumlarına ait misafirhanelere yerleştirileceği öğrenildi.