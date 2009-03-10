TÜBİTAK'tan Darwin'e sansür!

TÜBİTAK Başkanı susma hakkını kullandı

Darwin gitti küresel iklim geldi

Atakuman olayı doğruladı



'Nöbet değişikliği olabilir'

Tartışılan Kurum

Prof. Cebeci Suudi Arabistan’da çalıştı

42 yıldır yayımlanıyor

Evrim iki kez kapak olmuştu

Semavi dinlerle ters düşüyor

Kısa adı TÜBİTAK olan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu’nda, Darwin krizi yaşanıyor. TÜBİTAK’ın Bilim ve Teknik Dergisi’nin Evrim Teorisi’nin sahibi Charles Darwin’e mart sayısına sansür uyguladığı ortaya çıktı.UNESCO, Darwin’in 200. doğum yıldönümü ve “Türlerin Kökeni” adlı eserinin yayımlanmasının 150. yılı nedeniyle 2009’u “Darwin yılı” ilan etti. Tüm dünyanın en önemli bilim kurumları Darwin’i çeşitli aktivitelerle anarken, en prestijli bilim dergileri yazılar yayımladı.TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Dr. Çiğdem Atakuman da, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi’nin Mart 2009 sayısının kapak konusu olarak belirlediği Darwin ile ilgili yazılara yer verdi.Ancak geçen hafta başında dergi basım aşamasındayken, Yayın Kurulu Üyesi de olan Prof. Dr. Cebeci, son anda bu yazıları dergiden çıkarttı ve Atakuman’ı 6 Mart’ta odasına çağırarak, yayın yönetmenliğinin yanı sıra vekâlet ettiği Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı’ndan da aldı. Resmi bildirimin ise kısa süre içerisinde yapılacağı öğrenildi.Cebeci’nin müdahalesinin ardından Darwin’in yerine, “Küresel İklim Değişikliği” kapak konusu olarak belirlendi. Darwin yazıları dergiden çıkarılmış olmasına karşın, şimdiye değin yayımlanan Darwin ve evrim kuramıyla ilgili kitapların kısa tanıtımlarına dergide yer verildi. Böylelikle Bilim ve Teknik Dergisi, tarihinde ilk defa sansüre uğradı.Çiğdem Atakuman görevden alınması yolundaki haberleri yalanlamadı ancak, "Halen TÜBİTAK çalışanıyım. Konuşmam doğru olmaz" dedi. Derginin değiştirilen mart sayısında Atakuman’ın ismi künyede yer değiştirdi ve "Sorumlu Yazı İşleri Müdürü" olarak yer aldı.TÜBİTAK’ta nöbet değişikliklerinin olabileceğini belirten Cebeci, Milliyet'in “Müdahalenizle kapak konusu değişti mi? Çiğdem hanımı görevden aldınız mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:“Ben kapakta Darwin göremiyorum. İç süreçlerimiz sağlıklı şekilde işliyor. Çiğdem hanımın şu anda görevden alındığını sanmıyorum. Görevden almada benim imzam olur mu, olmaz mı bilmiyorum ama yetki başkanın. Ben görevden alamam. Ama talep eder miyim onu da bilemiyorum.”TÜBİTAK yönetiminin şekillenmesi AKP döneminde zaman zaman tartışma konusu oldu. 2004’te vekâleten Başkanlığa atanan Prof. Dr. Nüket Yetiş, 2008’de adı “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu” olarak değiştirilen ve yeniden düzenlenen yapısıyla TÜBİTAK’a bu kez asaleten atandı.Prof. Cebeci, ODTÜ Kimya Mühendisliği’nden mezun oldu. ABD’de doktora yapan Cebeci, önce ODTÜ’de, 1980-1989 arasında da Suudi Arabistan’da Kral Abdülaziz Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptı. 1984’te aynı üniversitenin Hizmet Ödülü’nü alan Cebeci, 1990’da profesör oldu, 2003’te de TÜBİTAK Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, 42 yıldır, Türkiye’nin ilk ve en önemli popüler bilim dergisi olarak yayın hayatını sürdürüyor. TÜBİTAK 1993’ten itibaren popüler bilim kitaplarını da yayımlamaya başlamıştı.Bilim ve Teknik Dergisi daha önceki yayınlarında sık sık evrim konusuna yer vermişti. Son on yıl içerisinde dergide 59 adet evrimle ilgili makale yayınlanırken, daha önceki iki sayının kapak konusunu da evrim oluşturdu.Derginin Şubat 1999 sayısının kapak konusu 'Canlıların Evrimi'... Bilim ve Teknik Dergisi, Kasım 2001'de de 'Evrim Tartışmaları' kapağıyla okuyucularının karşısına çıktı.TÜBİTAK bünyesinde yayınlanan Popüler Kitaplar serisinde de 'Darwin ve Evrim Kuramı'na dair yayınlanmış kitaplara yer veriliyor. 'Üçlü Sarmal, 'Darwin ve Sonrası', 'Darwin ve Beagel Serüveni' bu seride çıkan kitaplar arasında yer alıyor. Popüler Kitaplardan en son da 'Yaşam öyküleri' serisinden Charles Darwin'in biyografisi yayınlandı.19. yüzyılda yaptığı çalışmalarla bilinen İngiliz doğabilimci Charles Darwin, canlı türlerinin nesilden nesile kalıtsal değişime uğrayarak ve doğal seçilim yoluyla bir ya da birkaç ortak atadan evrildiğini anlattığı “Evrim Teorisi”yle biyoloji biliminin temelini de oluşturmuştu.Teorisiyle, semavi dinlerin merkezindeki “yaratılış” fikrine ters düştüğü gerekçesiyle eleştirilen Darwin’in “Evrim Teorisi”, insanların, goril ve şempanze gibi maymun türlerine benzerliğini de ortaya koymuştu.