TÜBİTAK'tan bilim olimpiyatları hamlesi

TÜBİTAK, Türkiye'nin uluslararası bilim olimpiyatlarında altın madalya sayısını arttırmak için öğretmenlere yönelik eğitimler düzenleme kararı aldı.



TÜBİTAK, böylece akademisyenler eşliğinde düzenlediği eğitim kamplarının yanında süper beyinlerin yıl boyu öğretmenleri rehberliğinde olimpiyatlara hazırlanmasını sağlayacak.



TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Dairesi (BİDEB) Türkiye'nin genç yeteneklerini teşvik etmek ve geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası düzeydeki bilim

olimpiyatlarını 1993'ten bu yana organize ediyor. TÜBİTAK, bilim olimpiyatlarına katılacak öğrencileri, alanında uzman akademisyenler eşliğinde hazırlık kamplarında eğitiyor.



Geçen yıl, genç beyinleri uluslararası olimpiyatlara hazırlayacak öğretim üyelerinin ve hazırlık kamplarının sayısını arttırmak için çalışmalara başlayan TÜBİTAK, bu yıl da liselerdeki öğretmenlere eğitim verme kararı aldı. TÜBİTAK bu kararıyla ulusal bilim olimpiyatlarına katılacak öğrencilerin sayısını arttırmak ve uluslararası bilim olimpiyatlarında Türkiye'nin daha fazla altın madalya kazanmasını hedefliyor.



Karar kapsamında ilk olarak matematik, biyoloji, fizik ve kimya öğretmenlerine eğitim verilecek, bu eğitimlere daha sonra bilgisayar öğretmenleri de dahil edilecek. Eğitimlere, liselerde olimpiyat takımlarına danışmanlık yapan öğretmenler katılacak. Öncelikli olarak eğitime alacağı öğretmenleri, bilim olimpiyatlarına katılan okulların başarı kriterlerine göre belirleyen TÜBİTAK, bir ders döneminde toplam 200 öğretmene, bir yıl içinde de toplam 400 öğretmene eğitim vermiş olacak.



Eğitimlerde öğretmenlerden olimpiyatlara hazırlanmaları süresince test çalışmalarının yanı sıra konu anlatımlarına da ağırlık vermeleri istenecek. TÜBİTAK, öğrencileri yıl boyunca birlikte oldukları öğretmenleri rehberliğinde bilim olimpiyatlarına daha sıkı hazırlamayı planlıyor.

