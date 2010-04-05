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Yaşam

TÜBİTAK'tan beyin göçüne engellemesi

TÜBİTAK, yurt dışında çalışan TC uyruklu bilim insanlarının Türkiye'ye dönmelerini teşvik edecek yeni bir burs programı başlattı.

05 Nisan 2010 03:00

T24- TÜBİTAK, bilim insanlarının beyin göçünü engellemek  ve ürkiye'ye dönmelerini teşvik etmek için burs programı hazırladı. 


"Doktora Sonrası Geri Dönüş Burs Programı" adı verilenprogram şu şekilde işleyecek; 

"İlgili alanlarda doktorasını tamamlamış olanlar, halen yurtdışında ikamet edenler ve alanıyla ilgili bir işte en az 2 yıl çalışanlar, Türkiye'de araştırma yapmaları halinde TÜBİTAK'tan aylık 2 bin 750 TL burs alabilecek."

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) yetkililerinden alınan bilgiye göre, BİDEB'in 2232 kodlu "Doktora Sonrası Geri Dönüş Burs Programı" Ocak ayındaki TÜBİTAK Bilim Kurulu'nda kabul edildi.

Program, yurt dışındaki TC uyruklu araştırmacıların ilgili alanlarda doktorasını tamamlamaları halinde, Türkiye'ye dönmelerini teşvik etmek ve çalışmalarını yurt içinde sürdürebilmeleri için destek vermeyi amaçlıyor.


Programa, Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında doktora, Tıbbi bilimlerde doktora veya uzmanlığını tamamlamış olan TC vatandaşları başvurabilecek. TÜBİTAK'ın herhangi bir programından bursiyer olarak desteklenmeyenler, başvuru için halen yurtdışında ikamet etmeleri ve alanıyla ilgili bir işte en az 2 yıl ücretli olarak çalışıp, Türkiye'de araştırma yapacağı kuruluş tarafından kabul edilmeleri halinde burs imkanından yararlanabilecek.


Burs, aylık 2 bin 750 TL olacak. Programa başvurular, yılda 12 dönem halinde, her ayın son Cuma günü mesai saati bitimine kadar yapılabilecek ve takip eden ilk Değerlendirme ve Destekleme Kurulu toplantısında incelenecek.


Araştırmacıların hangi tarihten itibaren kaç ay destekleneceği, Kurul tarafından belirlenecek ve Başkanlık onayıyla kesinleşecek. Burs süresi 2 yıldan fazla olamayacak.


TÜBİTAK, Türk bilim insanlarının Türkiye'deki fakültelere davet edilmeleri durumunda burs programından yararlanabileceklerini gösteren programa ilişkin detaylı bilgileri, akademisyenlerin bilgilenmesi ve gerekli duyuruların yapılması için fakülte dekanlıklarına gönderdi.

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