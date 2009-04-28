TÜBİTAK'tan akıllı bomba ve ısıl pil teknolojisi

TÜBİTAK Savunma Sanayi Araştırma Geliştirme Enstitüsü (SAGE), uçaktan atılan bombalara güdüm yeteneği kazandıran Hassas Güdüm Kiti (HGK) geliştirdi.



TÜBİTAK'tan yapılan yazılı açıklamada, "Ulusal Savunma için Ulusal Ar-Ge" sloganıyla çalışmalarını yürüten TÜBİTAK SAGE'nin, savunma sanayi alanında önemli projelere imza atmaya devam ettiği belirtildi.



TÜBİTAK SAGE'nin, uçaktan atılan bombalara güdüm yeteneği kazandıran Hassas Güdüm Kiti (HGK) geliştirdiği bildirilen açıklamada, "HGK, 2000 lb Mk-84 genel maksat bombalarını akıllı bombalara dönüştürüyor. Böylece mevcut bombalar, her tür hava koşulunda, uzak bir mesafeden atıldığında bile, yüksek hassasiyetli vuruş yeteneği kazanıyor. Bu da uçakların tehlikeli bölgeye yaklaşmadan, güvenli bir şekilde görevlerini tamamlamalarını sağlıyor" denildi.



Açıklamada, SAGE'nin temel görevinin, savunma sistemlerinin temel araştırmasından ve kavramsal tasarımından başlayarak, bu sistemlerin mühendislik ve prototip üretimlerini içeren araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek olduğu belirtilerek, projelerin çoğunun ilgili sanayi kuruluşları ile ortak olarak yürütüldüğü ifade edildi.



Ulusal savunmada hayati öneme sahip



Açıklamada, dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu ve ulusal savunmada stratejik önem taşıyan ısıl pil teknolojisinin, TÜBİTAK SAGE'de tasarlanıp üretildiği bildirildi.



SAGE Isıl Pil Tasarım Altyapısı'nda tasarlanıp üretilen teknoloji sayesinde bugüne kadar yurt dışından temin edilen ısıl pillerin maliyetinin düşeceği belirtilen açıklamada, ülke savunmasına ilişkin stratejik bilgilerin yurt dışına çıkmasının da önleneceği kaydedildi.



Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"Isıl pillerin yurt dışından satın alınması durumunda, bu pillerin kullanılacağı askeri mühimmat ve silah sistemlerine ilişkin bilgilerin tedarikçilerle paylaşılması gerekiyordu. 'Ulusal Savunma İçin Ulusal Ar-Ge' sloganıyla çalışmalarını yürüten TÜBİTAK SAGE'de kurulan Isıl Pil Tasarım Altyapısı'nda, ülkemizin ihtiyacını karşılayacak ölçüde ısıl pil tasarlanıp üretilebilmesi hedefleniyor.



Bu teknoloji ile öncelikli olarak Hassas Güdüm Kiti güç gereksinimini karşılayacak ısıl piller geliştirildi. TÜBİTAK SAGE'de geliştirilen ısıl piller, askeri mühimmatın akım ve voltaj gereksinimlerini, tüm çevresel koşullarda sağlayabiliyor."



TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği HGK ve ısıl pil teknolojisi bugün İstanbul Beylikdüzü'nde başlayan İDEF 9. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda da tanıtılıyor.

