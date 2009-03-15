TÜBİTAK’ta kılıçlar çekildi

Bilim ve Teknik dergisinin genel yayın yönetmeni Dr. Çiğdem Atakuman, istifa etmeyeceğini açıkladı.



Bilim ve Teknik dergisinin genel yayın yönetmeni Dr. Çiğdem Atakuman, istifa etmeyeceğini açıkladı. Atakuman, ‘Ömer Cebeci TÜBİTAK Başkan Yardımcısı olduğundan beri yayın kurulu toplanamıyor, çünkü üyeler sürekli veto yiyor’ dedi.



TÜBİTAK’ta ‘Darwin sansürü’nün gün ışığına çıkmasını sağlayan ve yönetimin istifa baskısına maruz kalan Bilim ve Teknik Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Dr. Çiğdem Atakuman, avukatlarıyla görüştüğünü ve istifa etmeme kararı verdiğini, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Ömer Cebeci’nin kendisini görevden almasını bekleyeceğini söyledi.



Bilim ve Teknik dergisinde, Darwin’in 200’üncü doğum günü ve “Türlerin Kökeni” adlı efsanevi eserinin 150’nci yayınlanış yıldönümü sebebiyle Mart 2009 sayısında Darwin ve Evrim özel dosyası hazırlanmış, ancak Cebeci tarafından dergi baskıya giderken kapak konusu değiştirilmiş ve Darwin yazıları dergiden çıkarılmıştı. Olayın ortaya çıkmasından dört gün sonra TÜBİTAK tarafından yapılan açıklamada, Atakuman’ın ‘yetki aşımı yaptığı’ vurgulanarak, kurum içinde biriminin değiştirilmesinin önerildiği belirtilmişti.



Radikal gazetesinin sorularını yanıtlayan Atakuman ise derginin işleyişi ve Cebeci’nin bu işleyiş üzerindeki etkisiyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:



‘Yayın kurulu içeriğe karışmazdı’



Yayın kurulumuzun yönetmeliklere göre içerikle ilgili bir karar alma ya da karar verme yetkisi yoktur, bilimsel danışmanlık tarzında bir görev üstlenmektedir. Mart 2009 sayısının hazırlanması sırasında yaşadığımız süreçler son 42 yıldır ne ise öyle işlemiştir. Sayın Cebeci, benim gizli toplantılar yaptığımı öne sürüyor. Asla olmadı. Derginin o ayki sayısı hazırlanıp basıma gönderildiği anda, biz yazar kadromuzla beraber toplanır ve bir sonraki sayının son hazırlıklarını yaparız.



‘Resmi tebligat bekliyorum’



Şu ana kadar bana görevden alınmamla ilgili resmi bir tebligat yapılmadı. Sayın Ömer Cebeci, ‘bu derece büyük bir hata yapma sezgi yanlışlığına düşebilecek bir kişiyle daha fazla çalışmak istemediğini’ sözlü olarak söyledi. Resmi tebligat bekliyorum. İstifa etmeyeceğim.



‘Darwin için geç kalındı’



TÜBİTAK’ın internet sitesinde yer alan açıklamanın, özellikle uluslararası camiadan gelen yoğun baskılar üzerine yapıldığını düşünüyorum. Aslına bakarsanız, bu açıklamaların içerisinde tutarlı bir şey de göremiyorum. Ama bu açıklamayı yaparken bile düşünmedikleri bir şey var: Şubat, mart ayları tüm dünyada Darwin’le ilgili kutlamaların yapıldığı aylardır ve bu anlamda geç kalındı. (...) Uluslararası camia, bu konuya (Darwin skandalı) Galileo’ya ve Kepler’e yapılan müdahalenin bir eşdeğeri olarak bakıyor.



‘Kimi önersek veto yedi’



Ömer Cebeci, başkan yardımcısı olduğu günden beri yayın kurulunda toplantılar yapılmıyor; yapılamıyor. Yönetmeliğe göre yayın kurulunda üçü kurum içinden, beşi dışından sekiz kişinin olması gerekiyor. Bu nedenle ayrılanların yerine kimi önerdiysek Ömer beyin vetosunu yedi. Bu nedenle de yayın kurulu toplantıları yapılamıyor. Bunun gerçekten kişisel bir işgüzarlık olduğunu düşünüyorum. Kurum içinde, bugüne kadar böyle bir müdahaleyle Ömer beyin yönetimine kadar karşılaşmadık.”



