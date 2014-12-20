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TÜBİTAK'ta dereceye giremeyen öğrenci, uluslararası fizik yarışmasında dünya birincisi oldu

BilimBakanı Fikri Işık: 100 bin lirayı esirgediğimiz yavrumuz, gitmiş dünya birincisi olmuş

20 Aralık 2014 19:46

TÜBİTAK'ın, 'Teknogirişim Sermaye Desteği' programı kapsamında açılan 100 bin TL destek ödüllü yarışmada dereceye giremeyen öğrencinin, aynı projeyle katıldığı uluslararası fizik yarışmasında dünya birincisi olması Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık'ı isyan ettirdi.

Projenin üniversite hocalarından oluşan heyetten geçerli not alamadığını belirten Işık, "Hocalarımıza çağrı yapıyorum, bu kadar kıt not vermeyin. Bizim beş hoca not vermediği için 100 bin lirayı esirgediğimiz yavrumuz, gitmiş dünya birincisi olmuş. Yazık günah. Sıfırcı hoca mantığı doğru değil" dedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2015 bütçesinin görüşmelerinde HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, TÜBİTAK'ın bilimsel çalışmalarda dahi "objektif" davranmadığını savunurken ilginç bir örneği gündeme getirdi. Aydoğan, "2014'te , Türkiye'den bir lise öğrencisi, Polonya'daki bir fizik yarışmasında, 70'e yakın ülkeden 5 bin fizik projesini geçerek birinci olmuştur ama aynı öğrencinin, ne yazık ki TÜBİTAK tarafından projesi değerlendirmeye alınmaya bile layık görülmemiştir. TÜBİTAK'ın bu tip projelerde hangi bilimsel ölçütler kullandığı, gerçekten bizler açısından merak konusu ve incelemeye de değer bir konudur" diye konuştu.

Bakan Işık ise Aydoğan'a yanıt verirken, konuya ilişkin adeta 'isyanını' dile getirdi.

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