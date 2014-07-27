TÜBİTAK'ın sistemi F-16'ları radarlardan gizleyecek

TÜBİTAK tarafından başlatılan Elektronik Harp Podu Projesi ile F-16 savaş uçakları, harekat esnasında düşman radarları ve hava savunma sistemlerine karşı daha güvenli olacak

TÜBİTAK'tan alınan bilgiye göre, teknik çerçevesi Milli Savunma Bakanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı işbirliğiyle oluşturulan projenin çağrı sürecinde de son aşamaya gelindi.



Yerli sanayi ile üretilecek ve F-16 uçaklarını radar karşısında koruyacak olan elektronik harp podunun (EH Pod) uçak başına maliyeti yaklaşık 2 milyon dolar olacak. Sistem, harekat esnasında düşman radarları ve hava savunma sistemlerine karşı savaş uçağının güvende olmasını sağlayacak.

Sistem, düşman radarı tespit edildiğinde pilotu ikaz edecek. Dünyada sadece 5 ülkenin üretebildiği sistem, radar algılayıcı ve karıştırıcı özelliklere sahip olacak. Böylece savaş uçaklarının pilotları, kendilerine verilen görevleri düşman hava savunma sistemlerinin veya düşman uçaklarının bulunduğu ortamlarda bile emniyetli bir biçimde icra edebilecek.



Sistemin maliyetinin yaklaşık 135 milyon lira olması bekleniyor.