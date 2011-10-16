TÜBİTAK, yoksulu tek tıkla izleyecek

T24 -



Son teknolojik özellikleri barındıran yazılım, vatandaşların mevcut sosyal yardım bilgilerini yalnızca sorgulamakla kalmıyor, bu bilgileri saklıyor ve 45 günde bir otomatik sorgulayıp vatandaşın son durumu hakkında uyarı veriyor. Böylece yardımlarda suiistimallerin önüne daha kolay geçilebiliyor. Ankara'daki pilot uygulamaları tamamlanan sistemin, bu yılın sonuna kadar kademeli olarak Türkiye genelinde kullanılması planlanıyor.



TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) G222 Bölüm Başkan Yardımcısı Meryem Şahin Tütüncü projenin geçen yılın Mayıs ayında başlatıldığını ve 2014'de tamamlanacağını belirtti.



Geliştirilen sistemle, sosyal yardımlara ilişkin başvuru değerlendirme, yardımların muhtaç kimselere ulaştırılması sürecinde kaliteli, hızlı ve güvenli hizmetin sağlandığını ve mükerrer yardımlar konusundaki suiistimallerin önüne geçildiğini dile getiren Tütüncü, böylece yapılan tasarruflarla beraber daha fazla vatandaşa yardımın ulaştırılmasının ve sosyal adalete katkıda bulunulmasının amaçlandığını söyledi.



Sistemle, gelir durumu iyi olan vatandaşların bazı suiistimallerinin de önüne geçileceği belirtiliyor.



