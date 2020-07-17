TÜBİTAK, TEKNOFEST’e katılmak için 1 milyon TL harcadı

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar’ın yöneticisi olduğu Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı tarafından düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne katılmak için 1 milyon 100 TL'den fazla para harcadı.



T3 Vakfı, geçen yıl İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST’in bu yıl 22- 27 Eylül tarihleri arasında Antep’de yapılacağını açıkladı. TÜBİTAK da TEKNOFEST kapsamında Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması düzenleyeceğini duyurarak, yarışmanın organizasyon ve konaklama hizmeti için ihale açtı. 24 Mart'ta düzenlenen ihaleyi, Hıs Uluslararası Turizm Seyahat Acentası Şirketi’nin 789 bin 480 TL teklif vererek kazandığı ve TÜBİTAK ile şirket arasında 9 Nisan’da sözleşme imzalandığı öğrenildi.

İki farklı şirkete toplam 311 bin lira ödeme

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre TÜBİTAK, 9 Mart tarihinde de “TEKNOFEST kapsamında 15 - 27 Eylül 2020 tarihleri arasında düzenlenecek İHA yarışları ve İHA - EC yarışları araç sergisi süresince konaklama hizmeti” için bir başka ihale düzenledi. İhale kapsamında 164 bin 500 TL teklif veren Hıs Uluslararası Turizm Seyahat Acentası Şirketi ve 146 bin 970 TL teklif veren İtem Turizm Ticaret Anonim Şirketi ile sözleşme imzaladı. TÜBİTAK, sadece bu ihaleyle de iki şirkete toplam 311 bin 470 TL’lik ödeme yaparak 27 Mart’ta sözleşme imzaladı.





Pazarlık yöntemi ile ihale

TÜBİTAK’ın 1 milyon TL’nin üzerinde harcama yaptığı ihaleler, yine Kamu İhale Kanunu’nun tartışmalı 21\B maddesindeki pazarlık yöntemiyle düzenlendi. Söz konusu maddede, “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani, beklenmeyen veya önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olduğu” belirtiliyor.

İBB’den 41,1 milyon liralık destek iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) AKP yönetiminde olduğu yıllarda yayımlanan STK-Okul-Yurt Faaliyeti Raporu ile belediyenin vakıf, dernek, okul ve okul spor salonlarına toplam 847 milyon 592 bin 858 lira, 27 kuruş destek verdiği ortaya çıkmıştı. T3 Vakfı, 41,1 milyon liralık destekle listenin üçüncü sırasında yer alıyordu. T3 Vakfı’nın başvurusu üzerine eski İBB yönetiminin iktidara yakın vakıf ve derneklere yaptığı yardımlarla ilgili haberlere erişim engeli getirilmişti. Öte yandan Bayraktar, geçen mayıs ayında T3 Vakfı ile İBB arasındaki protokolün iptal edildiğini duyurmuştu.