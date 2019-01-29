TÜBİTAK'ta 'FETÖ' operasyonu: 4 mühendis gözaltına alındı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen 'FETÖ' soruşturması kapsamında TÜBİTAK’a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 mühendis gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin bugün Kocaeli, İstanbul ve Ankara'da düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, TÜBİTAK'ta çalışan 4 mühendis gözaltına alındı. Mühendislerin iş yerleri ve evlerinde yapılan aramalarda, dijital materyallere el konuldu.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ‘FETÖ TÜBİTAK yapılanması' soruşturmasında, F.E., Z.E., Y.Ö. ve B.K. hakkında gözaltı kararı verildi. (DHA)