TÜBİTAK ödüllü öğretim görevlisine gözyaşlarıyla veda

Denizli’de yaşamını yitiren Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Öğretim Görevlisi Önder Çivril (50) için görev yaptığı üniversitede tören düzenlendi. TÜBİTAK Matematik Ödülü sahibi Çivril, toprağa verilmek üzere İzmir’e uğurlandı.

PAÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Programı Öğretim GörevlisiÖnder Çivril, yalnız yaşadığı Çamlaraltı Mahallesi’ndeki evinde dün ölü bulundu.

PAÜ Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopside, Çivril’in beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Çivril için bugün görev yaptığı PAÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu önünde tören düzenlendi.

Törene annesi Esma ile babası Emin Çivril başta olmak üzere yakınları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. TÜBİTAK Matematik ödülü sahibi olan Önder Çivril’in cenazesi, yarın toprağa verilmek üzere İzmir’e götürüldü.