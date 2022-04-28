TÜBİTAK: Marmara Denizi'nde dönem dönem müsilajlı yapıların görülmesi normal

İzmit Körfezi'nde nisanda görülen müsilajı araştıran TÜBİTAK Araştırma Grubu lideri Dr. İbrahim Tan, "Marmara Denizi gibi stresin yoğun olduğu yerde, dönem dönem müsilajlı yapıların görülmesi normal. 15 Nisan'daki sınırlı bölgede kalan müsilajlı yapının denizin genelinde oluşmadığını, 24- 25 Nisan'daki örneklerin de polen olduğunu ortaya koyduk” dedi.

Kış aylarında görülmeyen müsilajın 8 Nisan- 25 Nisan'da bazı bölgelerde aralıklarla yeniden ortaya çıkması üzerine TÜBİTAK bünyesinde kurulan ekip, harekete geçti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin de katkı sağladığı araştırmalar, hızlı yürütülerek sonuca ulaşıldı. Çalışmaların sonuçlarını aktaran TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Deniz Araştırmaları ve Teknolojileri Araştırma Grubu lideri, başuzman araştırmacı Dr. İbrahim Tan, 8 Nisan ile 20 Nisan arasında görülen müsilaj yapılarının sınırlı bölgelerde kaldığını, 24- 25 Nisan'dakilerin ise alg çoğalmasına neden olan polen yapıları olduğunu belirtti.

“Sınırlı bölgede”

Dr. İbrahim Tan, 120 istasyonda çalışma yaptıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Marmara Denizi'nde 8 ile 20 Nisan tarihleri arasında TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda tüm Marmara Denizi'nde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile İzmit Körfezi özelinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ise Gemlik Körfezi özelinde toplam 120 istasyonda izleme çalışması yaptık. Bu çalışmada hem yüzeyde hem su altında herhangi bir müsilajlı yapıya rastlamadık. Ayrıca TÜBİTAK MAM sahilinde, yani İzmit dış körfezinde bir oşinografik şamandıramız bulunmakta, burada fizyokimyasal parametrelerin ölçümleri günlük olarak gerçekleştirilmektedir. Sefer sırasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi uzmanları tarafından havadan çekilmiş fotoğraflar da bizlere ulaştırıldı. Hızlı bir şekilde numune alınarak tarafımıza gönderilmesini istedik. Alınan numunelerin analizini TÜBİTAK MAM laboratuvarlarında gerçekleştirdiğimizde, planktonik açıdan müsilajlı bir türe rastlanmasa da kızılötesi spektrumların geçmişteki müsilajlı yapıyla benzerlik gösterdiğini ama sınırlı bölgede olduğunu ortaya koyduk."

“24- 25 Nisan'daki örnekler polen”

Yalova açıklarında görülen müsilaj benzeri yapıların ise polen olduğunu söyleyen Tan, "24 ve 25 Nisan'da hem Yalova açıklarından hem de İzmit Körfezi'nden alınan örneklerin ise polen olduğu, yalnız bu polenli yapının altında alg çoğalması yapacak seviyede yüksek bir çoğalmada planktonik yapılara rastlandığını gördük. Kırmızı algler olarak geçen ve denize dönem dönem kırmızı renk veren algler olduğunu tespit ettik. Marmara Denizi gibi stresin yoğun olduğu bir yerde, dönem dönem müsilajlı yapıların görülmesi normal. Devamlı izlenmesi gereken bir deniz. Yalnız 15 Nisan'daki sınırlı bölgede kalan müsilajlı yapının, denizin genelinde oluşmadığı, 24 ve 25 Nisan'daki örneklerin de polen olduğunu ortaya koyduk. TÜBİTAK MAM olarak hem Çevre Bakanlığı hem de müsilaj bilim kurulları ile bilim temelli olarak dirsek temasımız da iletişimimiz de devam etmektedir" diye konuştu. (DHA)