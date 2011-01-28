-TÜBİTAK BURSLARI YÜZDE 25 ARTIRILDI ANKARA (A.A) - 28.01.2011 - TÜBİTAK, bilim insanlarına yönelik eğitim ve araştırma burslarını ortalama yüzde 25 oranında artırdı. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı tarafından, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında gelişmesinde en kritik rolü oynayan insan gücünün yetiştirilmesi için yürütülen burs ve destek programlarının bu yılki miktarları, TÜBİTAK Bilim Kurulu kararıyla yeniden belirlendi. Bu kapsamda, burs ve destek miktarlarında artış yapılan programların aylık miktarları şöyle: Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı Tam Burs: 1250 TL'den 1500 TL'ye Kısmi Burs: 300 TL'den 400 TL'ye Yurt İçi Doktora Burs Programı Tam Burs: 1500 TL'den 1800 TL'ye Kısmi Burs: 400 TL'den 500 TL'ye Doktora Öğrencileri için Yurt İçi Araştırma Burs Programı Tam Burs: 1500 TL'den 1800 TL'ye Kısmi Burs: 500 TL'den 600 TL'ye Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı Tam Burs: 1750 TL'den 2250 TL'ye Kısmi Burs: 800 TL'den 1000 TL'ye Yabancı Uyruklular için Doktora Burs Programı 1500 TL'den 1800 TL'ye Yabancı Uyruklular için Araştırma Burs Programı 1750 TL'den 2250 TL'ye yükseltildi. Ayrıca, yurt dışında çalışmalarına devam etmekte olan Türk araştırmacıların Türkiye'ye dönmelerini teşvik amacıyla uygulamaya konulan ve beyin göçünü tersine çevirmeyi amaçlayan ''Doktora Sonrası Geri dönüş Programı''nın burs miktarlarında da artış oldu. Buna göre, doktorasının ardından Türkiye'ye dönmek isteyen araştırmacılara verilen aylık burs miktarı 2 bin 750 TL'den 3 bin 250 TL'ye çıkarıldı.