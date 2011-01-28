T24 LogoT24 Logo
Yaşam

TÜBİTAK BURSLARI YÜZDE 25 ARTIRILDI ANKARA (A.A)

28 Ocak 2011 14:02

-TÜBİTAK BURSLARI YÜZDE 25 ARTIRILDI ANKARA (A.A) - 28.01.2011 - TÜBİTAK, bilim insanlarına yönelik eğitim ve araştırma burslarını ortalama yüzde 25 oranında artırdı.  TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı tarafından, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında gelişmesinde en kritik rolü oynayan insan gücünün yetiştirilmesi için yürütülen burs ve destek programlarının bu yılki miktarları, TÜBİTAK Bilim Kurulu kararıyla yeniden belirlendi. Bu kapsamda, burs ve destek miktarlarında artış yapılan programların aylık miktarları şöyle: Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı Tam Burs: 1250 TL'den 1500 TL'ye  Kısmi Burs: 300 TL'den 400 TL'ye  Yurt İçi Doktora Burs Programı Tam Burs: 1500 TL'den 1800 TL'ye  Kısmi Burs: 400 TL'den 500 TL'ye  Doktora Öğrencileri için Yurt İçi Araştırma Burs Programı Tam Burs: 1500 TL'den 1800 TL'ye  Kısmi Burs: 500 TL'den 600 TL'ye  Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı Tam Burs: 1750 TL'den 2250 TL'ye  Kısmi Burs: 800 TL'den 1000 TL'ye Yabancı Uyruklular için Doktora Burs Programı 1500 TL'den 1800 TL'ye  Yabancı Uyruklular için Araştırma Burs Programı 1750 TL'den 2250 TL'ye yükseltildi. Ayrıca, yurt dışında çalışmalarına devam etmekte olan Türk araştırmacıların Türkiye'ye dönmelerini teşvik amacıyla uygulamaya konulan ve beyin göçünü tersine çevirmeyi amaçlayan ''Doktora Sonrası Geri dönüş Programı''nın burs miktarlarında da artış oldu. Buna göre, doktorasının ardından Türkiye'ye dönmek isteyen araştırmacılara verilen aylık burs miktarı 2 bin 750 TL'den 3 bin 250 TL'ye çıkarıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24