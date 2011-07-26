TÜBİTAK Bilim ve Teşvik Ödülleri açıklandı: İşte Türkiye'nin gerçek yıldızları

T24- 2011 Yılı TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri ile TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülüne ilişkin değerlendirme çalışmaları sonuçlandı. TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından 2011 yılında 1 Bilim Ödülü, 1 Özel Ödül ve 10 Teşvik Ödülü ile 1 TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü verilmesine karar verildi. 2011 yılında Hizmet Ödülü verilmedi. Türkiye'nin özgün çalışmalar yapan ve uluslararası düzeyde kabul gören bilim insanlarına verilen ödüller medyada magazin haberlerinin onda biri kadar bile ilgi görmedi. Gazetelerde birinci sayfalara çıkamayan bilim insanlarının öyküsü ekranlara da önemli ölçüde yansıtılmadı.



Ülkemizde yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunmuş, hayattaki bilim insanlarına verilmekte olan Bilim Ödülü için 2011 yılı ödül miktarı 25.000.- TL, altın plaket ve ödül beratından oluşuyor. Bilim Ödülü sahiplerine ayrıca ödül miktarı kadar araştırma desteği de veriliyor.

Bilim Ödülü eşdeğeri olarak oluşturulmuş bulunan Özel Ödül, yurtdışında yaptığı çalışmalarıyla bilime uluslararası düzeyde katkıda bulunmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hayattaki bilim insanlarına veriliyor. Özel Ödül için 2011 yılı ödül miktarı 25.000.-TL, altın plaket ve ödül beratından oluşuyor.

Teşvik Ödülü, ülkemizde yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş hayattaki bilim insanlarına veriliyor. Teşvik Ödülü için 2011 yılı ödül miktarı 10.000.-TL, gümüş plaket ve ödül beratından oluşuyor.

Yıllar itibarıyla fizik, kimya, biyoloji ve matematik alanlarında dönüşümlü olarak verilmekte olan TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü, 2011 yılında fizik alanında verilmiştir. TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü için 2011 yılı ödül miktarı 2000.- ABD Doları, gümüş plaket ve ödül beratından oluşuyor.

2011 Yılı TÜBİTAK Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleri ile TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülünü Kazanan Bilim İnsanları

BİLİM ÖDÜLÜ

Sosyal Bilimler

Prof. Dr. Çiğdem KAĞITÇIBAŞI

Alanı: Sosyal Psikoloji

Araştırma Konuları: Gelişimsel/Sosyal/Kültürel Psikoloji; insan gelişimi, aile, anne-babalık,

kadın, benlik - kuramsal ve uygulamalı araştırmalar.

Görev Yeri: Koç Üniversitesi, Psikoloji Bölümü

“Sosyal/Kültürel Psikoloji alanında “Benlik”, “Aile”, “İnsan Gelişimi” konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.

ÖZEL ÖDÜL

Mühendislik Bilimleri

Prof. Dr. İlhan Fuat AKYILDIZ



Alanı: Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği

Araştırma Konuları: Kablosuz haberleşme, kablosuz algılayıcı ağları, nano ölçekli ağlar, bilişsel radyo ağları, ileri LTE

Görev Yeri: Georgia Institute of Technology, ABD

“Kablosuz haberleşme alanında gelecek nesil (3G, 4G, NG) kablosuz haberleşme ağları, kablosuz algılayıcı ağlar ve uydu haberleşmesi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Özel Ödül verilmiştir.

TEŞVİK ÖDÜLLERİ

Temel Bilimler





Prof. Dr. Ali Murat GÜLER

Alanı: Fizik

Araştırma Konuları: Deneysel yüksek enerji: nötrino fiziği, standart model ötesi fizik, ağır iyon etkileşimleri

Görev Yeri: ODTÜ, Fizik Bölümü

“Deneysel yüksek enerji fiziği alanında nötrino salınımları ve nötrino etkileşimlerinde charm konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Yrd. Doç. Dr. F. Ömer İLDAY

Alanı: Fizik

Araştırma Konuları: Ultrahızlı optik, lazerler, optik frekans metrolojisi, lazer malzeme işleme, lazerlerin biyofotonik uygulamaları

Görev Yeri: Bilkent Üniversitesi, Fizik Bölümü

“Ultrahızlı optik ve lazerler alanında kip-kilitli fiber lazerler ve uygulamaları konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Doç. Dr. Amitav SANYAL

Alanı: Kimya

Araştırma Konuları: Organik sentez, polimer sentezi, nanoparçacıklar, kendi kendine bir araya gelen yapılar

Görev Yeri: Boğaziçi Üniversitesi, Kimya Bölümü

“Polimer kimyası alanında reaktif polimerler ve kendi kendine bir araya gelen yapılar konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Doç. Dr. Nurettin ŞAHİNER

Alanı: Kimya

Araştırma Konuları: Fizikokimya/çevre, sağlık ve enerji

Görev Yeri: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Kimya Bölümü

“Fizikokimya alanında yeni ve üstün özelliklere sahip materyaller sentezleme ve bu malzemelerin çok değişik alanlarda uygulamaları konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Prof. Dr. Suna TİMUR

Alanı: Kimya

Araştırma Konuları: Prob moleküller, tanıyıcı fonksiyonel yüzeylerin tasarımı, biyoteknolojik uygulama potansiyellerinin araştırılması

Görev Yer: Ege Üniversitesi, Biyokimya Bölümü

“Kimya alanında farklı biyo-fonksiyonel ve tanıyıcı yüzeylerin tasarımı ve biyoteknolojik uygulamalarda kullanım potansiyellerinin belirlenmesi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Mühendislik Bilimleri

Prof. Dr. Hafzullah AKSOY

Alanı: İnşaat Mühendisliği-Hidroloji

Araştırma Konuları: Yüzey suları mühendisliği, hidroloji, açık kanallar, su kaynaklarının planlanması ve yönetimi, hidrolik ve hidromekanik, barajlar, hidroloji, su kaynakları, yenilenebilir enerji kaynakları, erozyon, hidrolojik havza modelleri, matematik modeller, istatistik analiz

Görev Yeri: İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü

“Hidroloji alanında istatistiksel hidroloji / yağış-akış modelleri / hidrolojide yeni modelleme teknikleri konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Doç. Dr. Hande Yaman PATERNOTTE

Alanı: Endüstri Mühendisliği

Araştırma Konuları: Yöneylem Araştırması / tam sayılı programlama, çokyüzlü analizi, yer seçimi, rotalama, ağ tasarımı, üretim planlama, belirsiz verilerle en iyileme

Görev Yeri: Bilkent Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü

“Tam sayılı programlama alanında telekomünikasyon ve ulaşım uygulamalarında karşılaşılan yer seçimi, rotalama ve ağ tasarımı problemleri için tam sayılı programlama modelleri ve çokyüzlü analizi bazlı etkin çözüm yöntemleri konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Doç. Dr. Osman SAĞDIÇ

Alanı: Gıda Mühendisliği

Araştırma Konuları: Gıda Mikrobiyolojisi ve Biyoteknolojisi

Görev Yeri: Erciyes Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü

“Gıda Mühendisliği alanında bitkisel doğal antimikrobiyal ve antioksidan maddeler ve bazı gıda sanayi atıklarının nitelikli ve biyoaktif üretiminde değerlendirilmesi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Prof. Dr. Harun SÖNMEZ

Alanı: Jeoloji Mühendisliği (Mühendislik Jeolojisi)

Araştırma Konuları: Kaya mekaniği, kaya kütlesi ve bimrockların jeomekanik özellikleri, ampirik yenilme ölçütleri, heyelanlar ve haritalama yöntemleri, esnek hesaplama yöntemleri, zemin sıvılaşması

Görev Yeri: Hacettepe Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

“Kaya Mekaniği alanında Block-in-matrix rock (Bimrock) ile eklemli kaya kütlelerinin dayanım ve deformasyon davranışları konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Sosyal Bilimler

Doç. Dr. Refet S. GÜRKAYNAK

Alanı: Makroiktisat

Araştırma Konuları: Parasal iktisat, mali piyasalar, uluslararası iktisat, büyüme

Görev Yeri: Bilkent Üniversitesi, İktisat Bölümü

“Makroiktisat alanında para politikası ile mali piyasalar arasındaki ilişkiler konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

TÜBİTAK-TWAS TEŞVİK ÖDÜLÜ

Doç. Dr. Kaan GÜVEN

Alanı: Fizik

Araştırma Konuları: Deneysel ve sayısal hesaplamalı elektromanyetik; kuramsal ve sayısal hesaplamalı yoğun madde fiziği

Görev Yeri: Koç Üniversitesi, Fizik Bölümü

“Elektromanyetik alanında metamalzemeler ve fotonik kristaller konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü verilmiştir.



