-TÜBİTAK BİLİM ÖDÜLÜ SEZA ÖZEN'İN ANKARA (A.A) - 24.07.2010 - TÜBİTAK'ın 2010 Yılı Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri ile TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü'nü kazananlar açıklandı. Bilim Ödülü'ne, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Seza Özen layık görüldü. TÜBİTAK'tan yapılan açıklamada, TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından 2010 yılında 1 Bilim Ödülü, 2 Özel Ödül ve 14 Teşvik Ödülü ile 1 TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü verilmesinin kararlaştırıldığı, Hizmet Ödülü ise verilmediği bildirildi. Ülkede yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunmuş, hayattaki bilim insanlarına verilen Bilim Ödülü için 2010 yılındaki ödül miktarının 25 bin TL olduğu, bu kişilere ayrıca ödül miktarı kadar araştırma desteği de verildiği belirtildi. Açıklamada, Teşvik Ödülü'nün ise ülkede yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş, hayattaki bilim insanlarına verildiği, bu ödül miktarının 2010 yılı için 10 bin TL olarak belirlendiği kaydedildi. Fizik, kimya, biyoloji ve matematik alanlarında her yıl dönüşümlü olarak verilen TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü'nün de, 2010 yılında matematik alanında verildiği, bu ödülün miktarının ise 2 bin ABD doları olduğu ifade edildi. Buna göre, TÜBİTAK Bilim Ödülü'ne Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Nefroloji ve Romatoloji Ünitesi'nden Prof. Dr. Seza Özen, Özel Ödül'e Koç Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Umran Savaş İnan ile Princeton Üniversitesi Siyasal Tarih Bölümünden Prof. Dr. M. Şükrü Hanioğlu layık görüldü.