-TÜBİTAK BAŞKANINA ''MÜKEMMELLİK NİŞANI'' ANKARA (A.A) - 22.07.2010 - TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Nüket Yetiş, Portland Uluslararası Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Merkezi tarafından, ''Fen, mühendislik ve teknoloji yönetimine önemli katkılarda bulanan yetkin isimlere'' verilen ''2010 Mükemmellik Nişanı''na layık görüldü. Alınan bilgiye göre, ''2010 PICMET Mükemmellik Nişanı'', Prof. Dr. Nüket Yetiş ile Time'ın ''Dünyanın En Etkili 100 İsmi 2010'' listesinde de yer alan Kiran Mazumdar-Shaw'a verildi. Geçmiş yıllarda ödülü almaya hak kazananlar arasında; Kore Enformasyon ve İletişim Bakanı Dr. Daeje Chin, R&E Colwell and Associates Başkanı Bob Colwell, Uluslararası Uygulamalı Bilim ve Teknoloji Birliği (IASTA) Kurucusu ve Başkanı Dr. Albert H. Rubenstein gibi isimler yer alıyor. PICMET/2010 konferansı bu yıl, ''Global Ekonomik Büyüme için Teknoloji Yönetimi'' temasıyla 18-22 Temmuz 2010 tarihleri arasında Tayland'da düzenleniyor. Konferans kapsamında; 39 ülkeden yaklaşık 300 organizasyondan 330 başvuru kabul aldı. Daha önce her yıl Porland'da düzenlenen konferans, 2004 yılından itibaren iki yılda bir, Amerika dışında bir ülkede düzenlenmeye başladı. PICMET 2006 Konferansı, TÜBİTAK'ın daveti üzerine İstanbul'da yapılmıştı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Nüket Yetiş, 20 Temmuz 2010'da Tayland'da düzenlenen törende, Portland Uluslararası Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Konferansı (PICMET'2010) kapsamında, Portland Uluslararası Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Merkezi'nin ''2010 Mükemmellik Nişanı''nı aldı. Prof. Dr. Yetiş'e layık görülen ödül, 2004 yılından itibaren her yıl belli sayıda veriliyor. -PICMET HAKKINDA- 1989 yılında kar amaçlı olmayan bir organizasyon olarak Prof. Dr Dündar Kocaoğlu tarafından kurulan Portland Uluslararası Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Merkezi, o günden itibaren düzenlediği konferanslar ve etkinlikler aracılığıyla uluslararası üne sahip bilim insanları, karar vericiler ve sanayi kuruluşları temsilcilerini biraraya getiriyor. Etkinlik, yenilik ve rekabetçilik için teknoloji yönetimi yaklaşımının yerleştirilmesine katkı vermek, teknoloji yönetimine yönelik akademik programların yaygınlaştırılmasını sağlamak ve firmalarda Ar-Ge yönetimiyle yeteneklerini etkinleştirecek stratejiler oluşturulmasına öncülük etmeyi hedefliyor. PICMET'2010, teknolojilerin insanlık yararına kullanımını sağlamada teknoloji yönetimi uygulama ve stratejileri geliştirmeyi ve teknoloji geliştirme ve yenilik ile global ekonomik krizin yaralarını sarmada çözümler üretmeyi amaçlıyor. PICMET, uluslarası konferansları aracılığıyla ''Mükemmellik Nişanı''nın yanı sıra teknoloji yönetiminde liderlik özelliklerine sahip ve bu özelliklerini, vizyon oluşturmak ve hedefledikleri vizyonu yakalamak amacıyla stratejik bir yön belirlemek için kullanabilen yetkin kişilere ''PICMET Teknoloji Yönetiminde Liderlik'' ödülü veriliyor. ''Teknoloji Yönetiminde Liderlik'' ödülünü alanlar arasında, Intel CEO'su Dr. Andrew Grove, General Electric CEO'su Jack Welsch, HP CEO'su Carleton Fiorina, Samsung Electronics CEO'su Jong-Yong Yun, Carnegie Mellon Üniversitesi Başkanı Prof. Richard Cyert gibi yönetici ve bilim insanları yer alıyor. PICMET 2010 Teknoloji Yönetiminde Liderlik Ödülü Tayland Prensesi Maha Chakri Sirindhorn bulunuyor. Merkezin verdiği ''Seçkin Öğrenci Makalesi'' ödülü ise dünyanın pek çok ülkesindeki doktora öğrencilerine ve danışmanlarına veriliyor.