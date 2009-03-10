TÜBİTAK Başkanı susma hakkını kullandı

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Nükhet Yetiş, Darwin'i, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi'ne kapak yapan yayın yönetmeni Dr. Çiğdem Atakuman'ın görevinden alınmasının, kendisiyle ilgisi bulunup bulunmadığına ilişkin soruya yanıt vermedi.



İzmir'in Ödemiş İlçesi'nde, 3 Eylül Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda (YİBO), TÜBİTAK tarafından yaptırılan kütüphanenin açılış törenine Devlet Bakanın Mehmet Aydın, İzmir Valisi Cahit Kıraç, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Nüket Yetiş, Ödemiş Kaymakamı Abdurrahman Koçoğlu, Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, öğretmen ve öğrenciler katıldı.



Törende konuşan İzmir Valisi Cahit Kıraç, bilimi üretmeyen ve ürettiği bilimi ürüne dönüştürmeyen toplumların ilerlemelerinin mümkün olmadığını belirtirken, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Nükhet Yetiş, şunları söyledi:



“Bilim araştırma, sorgulama ve bilimsel düşüncenin toplumumuzda yaygınlaştırılması için çeşitli etkinliklerimiz var. Okul öncesinden başlayıp, ilköğretim, ortaöğretim diye devam eden süreçteki eğitimde öğrencilerimiz bizim hedef kitlemizdir. Kütüphane projemizi başlatırken özellikle yatılı bölge okullarını daha sonra da il ve ilçe kütüphanelerini seçmemizin nedeni budur.”

