TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan gelişim için 'yüksek teknoloji' vurgusu

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA) - TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, Manisa\'da katıldığı kongrede, üniversite- sanayi iş birliği sürecinde iddialı projeler beklentisi içinde olduklarını, bu projelerin gerçekleştirilmesi için Türkiye\'nin yüksek teknolojiye geçmek zorunda olduğunu söyledi.

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) 2\'nci Uluslararası Üniversite Sanayi İş birliği Ar-Ge ve İnovasyon Kongresi\'ne konuşmacı olarak katıldı. Prof. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi\'nde gerçekleştirilen kongrede Mandal, sunum yaptı. MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, rektör yardımcıları ve öğrenciler, kongreyi izledi. TÜBİTAK olarak kendi politikalarını belirlerken, nitelikli insan kaynağının sanayideki istihdamını ön planda tutan yaklaşım içinde olduklarını kaydeden Mandal, şöyle konuştu:

\"Özel sektörün itici güç olması noktasında, üniversite sanayi iş birliği sürecinde iddialı projeler beklentisindeyiz. Bu iddialı projelerin olabilmesi ve bu projelerin gerçekleşebilmesi için yüksek teknolojiye geçmek zorundayız. Şu an da Türkiye\'nin yaşamış olduğu en büyük zorluk, cari açık bundan kaynaklanıyor. Uzun yıllardır Türkiye\'nin içerisinde bulunduğu pozisyon, iddiası olmayan yenilikçi ülkeden, orta seviyeli iddialı yenilikçi bir ülkeye gelmek. 10 büyük ekonomiden biri olmak isteniyorsa önünde gideceğin çok daha büyük yol var. Yine küresel yenilik endeksindeki pozisyonuna bakıldığında 68\'lerden 43\'lere, 25 basamaklı bir iyileşmesi var. Yine aynı şekilde bunu değerlendirdiğimiz zaman hedef olarak ilk 20\'lerin içerisinde olmamız gereken bir durumdayız. TÜBİTAK olarak öncelikle kendi süreçlerimizden başlayarak, öncelikle kendimizi eleştirmemiz gerekiyor.\"

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