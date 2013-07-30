TÜBİTAK, antikanser ilaç projesini onayladı

Üsküdar Üniversitesi, Nörolojik, psikiyatrik ve psikolojik birçok hastalığın moleküler mekanizması araştırmak ve bu hastalıklar için ilaç geliştirmek amacıya kurduğu Türkiye’nin ilk Nöropsikofarmakoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde ilaç geliştirme çalışmalarına başladı.

Üniversitenin Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Belkıs Atasever Arslan’ın yürütücüsü olduğu “Alglerden Antikanser İlaç Geliştirme Projesi” TÜBİTAK tarafından kabul edildi.

İlaç potansiyeline sahip Alg türlerinin belirlenmesi ve bu Alg türlerinin hücre içi sinyal mekanizmalarını bulma amacıyla hayata geçirilen projenin danışmanlığını Prof. Dr. Selim Çetiner yapıyor.

Yrd. Doç. Dr. Belkıs Atasever Arslan'ın projeyle ilgili olarak ntvmsnbc'de yer alan açıklaması şöyle: “Algler, biyoteknolojik potansiyelleri açısından özellikle sürdürülebilir ve geri dönüşümlü temiz enerji alanında giderek önem kazanmaktadır. Bu sebeple, hem açık hem de kapalı üretim sistemlerinde başarı ile optimize edilmiş, büyük ölçekli üretimleri birçok merkezde başarı ile yapılmaktadır. TÜBİTAK tarafından kabul edilen projede, alglerin antikanser ilaç potansiyeli moleküler ve mekanistik düzeyde araştırılacaktır. Bu proje ile ilaç potansiyeli taşıyan alg türlerin içeriklerinin analiz edilerek tedavi etme ya da aşı geliştirme amaçlı da kullanılabilecek yeni biyolojik moleküller elde edilecektir. Ayrıca antikanser etkisi olduğunu gösterdiğimiz yeni alg türlerinin ve içerdikleri moleküllerin kullanılarak gerçekleştirilecek uygulamalar patentlenecektir. İlaç potansiyeline sahip olduğu belirlenen alg türlerinin ve içerdikleri moleküllerin aktivite testleri ve kitleri bulunması yoluyla ticari kullanımına yönelik patentler alınacaktır.”

3 yıl sürecek olan projede yüksek lisans öğrencilerine de TÜBİTAK bursu verilecek.