-TÜBİTAK: 4 PERSONELİMİZİN ODASI ARANDI ANKARA (A.A) - 25.10.2010 - TÜBİTAK Başkanlığından yapılan açıklamada, Kurumda görev yapan dört personele ilişkin olarak mahkeme kararıyla personelin çalışma alanlarında arama yapıldığı bildirilerek, ''TÜBİTAK'ın her düzey personeliyle 278 sayılı Kanun ile kendisine verilmiş görevleri layıkıyla yerine getirme misyonuyla hareket etmekte olduğu ve Kurumun yargı kararları çerçevesinde gerekeni yapacağından kuşku duyulmaması gerektiği'' belirtildi. TÜBİTAK'tan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Kurumumuzda görev yapan 4 personele ilişkin olarak mahkeme kararı ile personelin çalışma alanlarında arama yapılmıştır. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu her düzey personeli ile 278 sayılı Kanun ile kendisine verilmiş görevleri layıkıyla yerine getirme misyonu ile hareket etmekte olup, Kurumumuzun yargı kararları çerçevesinde gerekeni yapacağından kuşku duyulmaması gerektiğini kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.''