T24 LogoT24 Logo
Gündem

TÜBİTAK: 4 PERSONELİMİZİN ODASI ARANDI ANKARA (A.A)

25 Ekim 2010 17:38

-TÜBİTAK: 4 PERSONELİMİZİN ODASI ARANDI ANKARA (A.A) - 25.10.2010 - TÜBİTAK Başkanlığından yapılan açıklamada, Kurumda görev yapan dört personele ilişkin olarak mahkeme kararıyla personelin çalışma alanlarında arama yapıldığı bildirilerek, ''TÜBİTAK'ın her düzey personeliyle 278 sayılı Kanun ile kendisine verilmiş görevleri layıkıyla yerine getirme misyonuyla hareket etmekte olduğu ve Kurumun yargı kararları çerçevesinde gerekeni yapacağından kuşku duyulmaması gerektiği'' belirtildi. TÜBİTAK'tan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Kurumumuzda görev yapan 4 personele ilişkin olarak mahkeme kararı ile personelin çalışma alanlarında arama yapılmıştır. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu her düzey personeli ile 278 sayılı Kanun ile kendisine verilmiş görevleri layıkıyla yerine getirme misyonu ile hareket etmekte olup, Kurumumuzun yargı kararları çerçevesinde gerekeni yapacağından kuşku duyulmaması gerektiğini kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24