T24 LogoT24 Logo
Dünya

Tübingen Üniversitesi imam yetiştirecek

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Tübingen Üniversitesi'nin Alman hükümetinin desteği ile imam yetiştireceği bildirildi.

11 Eylül 2010 03:00

T24- Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Tübingen Üniversitesi'nin Alman hükümetinin desteği ile imam yetiştireceği bildirildi.
 

Baden-Württemberg eyalet hükümetinden alınan bilgiye göre, Tübingen Üniversitesi'nde "İslam araştırmaları" (İslamische Studien) adlı öğrenim dalının açılacağı kararının alındığı ve burada gelecekte Almanya'daki camilerde çalışacak imam ve pedagogların yetiştirileceği ifade edildi.


Freiburg ve Heidelberg üniversitelerinin de söz konusu öğrenim dalını açmak için başvurduğu belirtilen haberde, bu bölgedeki Müslüman kuruluşlarının Baden Württemberg eyaleti Başbakanı Stefan Mappus'a bir mektup yazarak "İslam araştırmaları" dalının Tübingen Üniversitesi'nde açılmasını istedikleri kaydedildi. Haberde, derslere bu yıl başlanabileceği ifade edilirken, Müslüman din adamlarının yetiştirilmesinin ülkedeki başka üniversitelerde de planlandığı belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24