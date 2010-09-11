Tübingen Üniversitesi imam yetiştirecek

T24 - Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Tübingen Üniversitesi'nin Alman hükümetinin desteği ile imam yetiştireceği bildirildi.





Baden-Württemberg eyalet hükümetinden alınan bilgiye göre, Tübingen Üniversitesi'nde "İslam araştırmaları" (İslamische Studien) adlı öğrenim dalının açılacağı kararının alındığı ve burada gelecekte Almanya'daki camilerde çalışacak imam ve pedagogların yetiştirileceği ifade edildi.





Freiburg ve Heidelberg üniversitelerinin de söz konusu öğrenim dalını açmak için başvurduğu belirtilen haberde, bu bölgedeki Müslüman kuruluşlarının Baden Württemberg eyaleti Başbakanı Stefan Mappus'a bir mektup yazarak "İslam araştırmaları" dalının Tübingen Üniversitesi'nde açılmasını istedikleri kaydedildi. Haberde, derslere bu yıl başlanabileceği ifade edilirken, Müslüman din adamlarının yetiştirilmesinin ülkedeki başka üniversitelerde de planlandığı belirtildi.



