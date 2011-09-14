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Dünya

Tüberküloz vakalarında tehlikeli artış LONDRA (A.A)

14 Eylül 2011 06:22

-Tüberküloz vakalarında tehlikeli artış LONDRA (A.A) - 14.09.2011 - Avrupa'daki tüberküloz vakalarında tehlikeli artış yaşandığı bildirildi. Dünya Sağlık Örgütünden yapılan açıklamada, Avrupa'da ilaca dirençli tüberküloz vakalarında yaşanan artışın endişe verici boyutlara ulaştığı ve gerekli önlemler alınmazsa hastalığın binlerce ölüme yol açabileceği kaydedildi. Yetkililer, eski bir hastalık olarak nitelendirilen tüberkülozun aslında hiç ortadan kaybolmadığını belirtirken, son dönemde bildirilen vakaların sayısında korkutucu bir artışın yaşandığını kaydetti. ''Mycobacterium tuberculosis'' bakterisiyle bulaşan ve genellikle akciğerleri etkileyen bir hastalık olan tüberküloz, dünya çapında her yıl yaklaşık 1,7 milyon kişinin ölümüne neden oluyor. Hastaların antibiyotik tedavisine cevap vermediği ''çoklu ilaca dirençli'' tüberküloz vakalarının hızla arttığını belirten uzmanlar, söz konusu vakaların en sık yaşandığı 27 ülkeden 15'inin, Dünya Sağlık Örgütünün Avrupa bölgesinde yer aldığını belirtiyor.  Avrupa ve Orta Asya'daki toplam 53 ülkeyi kapsayan söz konusu bölgede her yıl 80 binden fazla çoklu ilaca dirençli tüberküloz vakasına rastlanıyor. 

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