-TÜBERKÜLOZ TESPİTİNDE DEVRİM ANKARA (A.A) - 08.12.2010 - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yapılacak testle tüberkülozu 100 dakikada saptayacak yeni bir aygıt geliştirdi. DSÖ yetkililerinden Mario Raviglione düzenlediği basın toplantısında, bu basit ve hızlı testi yapan aygıtın, tüberkülozun kontrol altına alınması ve tedavisinin yapılma tarzında önemli değişiklikler sağlayacağını belirtti. Yetkili, tamamen otomatik olan bu aygıtın, tüberküloza neden olan basilin 100 dakikada saptanmasına olanak tanıyacağını kaydetti. DSÖ, büyük bir bilgisayara benzeyen, kolayca taşınabilen bu aygıtın gerçek bir gelişme olduğunu çünkü mevcut testlerin laboratuvarlarda mikroskoplarla yapıldığını ve "üç aya kadar" sürebildiğini bildirdi. Raviglione, bu yeni gelişmenin avantajlarından birinin ise, hastalığın en karmaşık formlarını, özellikle ilaca dayanıklı suşları saptamaya olanak tanıması olduğunu söyledi. Bu aygıtın, özellikle hastalıktan en çok etkilenen gelişmekte olan ülkelerde işe yarayacağı belirtildi.