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Yaşam
Deutsche Welle

Tüberküloz günde 5 bin can alıyor

Dünya Sağlık Örgütü, Tüberkülozla Mücadele Günü'nde, hastalığa dünya genelinde her gün 5 bin hastanın kurban gittiğini açıkladı.

24 Mart 2017 19:11

Birleşmiş Milletler'ye bağlı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), hükümetleri tüberkülozla mücadele gayretlerini artırmaya davet etti. DSÖ Genel Direktörü Margaret Chan, Cenevre'de yaptığı açıklamada günde 5 bin kişinin hayatına mal olan tüberkülozun en ölümcül bulaşıcı hastalık olduğunu söyledi.

Dünya Tüberkülozla Mücadele Günü nedeniyle açıklama yapan Margaret Chan, en çok fakir, zayıf ve sosyal bakımdan dışlanmış insanların bu hastalığa yakalandığını ve tüberkülozun aynı zamanda göçmen, mülteci, tutuklu, etnik azınlıklar, çocuk ve yaşlıları da tehdit ettiğini söyledi. Chan, tüberküloza yakalanma ihtimali yüksek yaş ve sosyal grupların özel korunmaya ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.

DSÖ'nün tüberküloz tedavisiyle ilgili olarak açıkladığı yeni etik kurallarında hastanın tedavi imkânları tükenmeden tecrit edilmemesi gerektiği yer alıyor.

DSÖ, 2015 yılında 10 milyon 400 bin kişinin tüberküloza yakalandığını ve bunlardan 1 milyon 800 bininin de hayatını kaybettiğini açıkladı. Teşkilatın açıklamasında 2000 yılından bu yana uygulanmakta olan korunma, erken teşhis ve tedavi sayesinde 49 milyon kişinin tüberkülozdan ölmesinin önlendiğine ve en çok akciğerlere bulaşan tüberküloz mikrobunun damlacıkla insandan insana geçtiğine de yer verildi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/epd/AG/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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