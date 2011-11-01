TÜBA'ya atamalar bu ay yapılacak

T24 - AKP hükümetinin KHK’yle yaptığı düzenlemenin ardından akademiye atamaların bu ay yapılması bekleniyor. TÜBA Başkanı Prof. Kanpolat, akademiye üye ataması yapılmasıyla akademinin özerkliğinin ortadan kalkacağını belirterek, “Çözüm için kimseyle görüşmekten kaçmıyoruz” dedi.



YÖK ve Bakanlar Kurulu’nun Türkiye Bilimler Akademisi’ne (TÜBA) bu ay içinde 100’er üye ataması gerçekleştirmesi beklenirken TÜBA Başkanı Prof. Dr. Yücel Kanpolat, yeni düzenlemeye göre akademiye üye ataması yapılması durumunda kurumun özerkliğinin kalmayacağına işaret ederek “Sorunun çözümü için kimseyle görüşmekten kaçmıyoruz” dedi.



Cumhuriyet'in haberine göre, TÜBA’nın özerkliğini elinden alan kanun hükmünde kararnameyle benimsenen düzenleme kapsamında kasım ayı içerisinde akademiye üye atamalarının yapılması bekleniyor.



Yeni yapılanmaya göre üye sayısı 300’e çıkan TÜBA’ya YÖK tarafından 100, Bakanlar Kurulu tarafından da 100 üye atanarak akademinin üye yapısının 3’te 2’si siyasi iktidar tarafından belirlenmiş olacak. TÜBA ise geri kalan 100 üyeyi belirleyecek.



Bakanlar Kurulu kontenjanının TÜBA’ya yapılacak üye atamalarına yönelik de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan hazırlıkların da bu ay içerisinde bitirilerek atamaların gerçekleştirilmesi bekleniyor.



TÜBA Başkanı Prof. Dr. Yücel Kanpolat, hem YÖK’te, hem de Bakanlar Kurulu kontenjanından yapılması beklenen atamalara ilişkin olarak, “Öyle bir şey düşünüyorlarsa yapsınlar” dedi. Yaklaşık 1 ay önce Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yaptığı görüşmenin ardından iktidar partisi AKP’nin mensupları da olmak üzere pek çok kişiyle görüşme yaptıklarını belirten Prof. Kanpolat, TÜBA’nın özerkliğinin elinden alınmaması gerektiğine işaret etti.





‘Sorun çözülmedi’



TÜBA’nın yapısının değişmesiyle ilgili yaptıkları görüşmelerin sonucunda meselenin henüz çözülmediğini ifade eden Prof. Kanpolat, akademinin kuruluş felsefesi ve değerlerine aykırı olarak üye atamalarının elinden alınmasının yanlış olduğunu vurguladı. TÜBA’nın özerkliğinin korunması için görüşme yapmayı sürdürdüklerini belirten Prof. Kanpolat, “Sorunun çözümü için kimseyle görüşme yapmaktan kaçınmıyoruz” dedi.



Prof. Kanpolat, YÖK ve Bakanlar Kurulu’nun akademiye üye ataması yapması durumunda TÜBA üyelerinin nasıl bir tepki vereceği konusunda herhangi bir açıklama yapmazken TÜBA üyelerinin yeni düzenleme kapsamında üye atanması durumunda istifa edeceği belirtiliyor.





