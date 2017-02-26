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Tuba Ünsal’a referandum yasağı

“Ne tiyatromuz bünyesinde olan sanatçılar ne ben ne de 84 yaşındaki Kayhan Yıldızoğlu’nun siyasetle politikayla alakamız olamaz”

26 Şubat 2017 20:02

Oyuncu Tuba Ünsal, Bartın’da meslektaşlarıyla okul ziyareti taleplerinin “Bunlar lisede referandum propagandası yaparlar” denilerek reddedildiğini açıkladı.

Bartın’da tiyatro oyunu sergilediklerini belirten Tuba Ünsal, her şehirde oyunun ardından okul ziyareti yaptıklarını ifade etti. Bartın’da yaşadıklarını Instagram hesabında yazan Tuba Ünsal, “Ne tiyatromuz bünyesinde olan sanatçılar ne ben ne de 84 yaşındaki Kayhan Yıldızoğlu’nun siyasetle politikayla alakamız olamaz” dedi.

Tuba Ünsal olayı şöyle anlattı:

“Bugün Bartın’da şahane bir seyirciye oynadık. Bizi üzen bir olay oldu paylaşmak isterim. Biz turnelerimizde gittiğimiz şehirlerde, kasabalarda mutlaka okulları ziyaret etmek istiyoruz, öğrencilerle buluşup belki ilham veririz tiyatro sevgisi aşılarız diye düşünüyoruz. Usta Kayhan Yıldızoğlu 84 yaşında ve en çok da o istiyor bu buluşmaları. Bugün Bartın’da Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir önce ‘Bir araştıralım şunları’ diyor sonra da daha ileri giderek ‘Bunlar lisede referandum propagandası yaparlar izin yok’ diyor ve devlet lisesine girmemize izin vermiyor. Lise öğrencilerine yapılma ihtimali olan ‘PROPAGANDA’ olasılığından öğrencilerle buluşamadık, tiyatro yolculuğumuzu anlatamadık. Ne tiyatromuz bünyesinde olan sanatçılar ne ben ne de 84 yaşındaki Kayhan Yıldızoğlu’nun siyasetle politikayla alakamız olamaz. Üzülerek sizlerle paylaşıyoruz. Son olarak; ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ Atatürk.”

 

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