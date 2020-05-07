Tuba Ünsal: Getir götür işleri yapıyordum, kendime güvenim yoktu

Tuba Ünsal, bugünlere gelmesinde Bergüzar Korel’in babası Tanju Korel’in büyük payı olduğunu belirtti. İzmir'de bir zarafet kursunda getir götür işleri yaptığını belirten Ünsal, "Kendime güvenim yoktu. Modellik yarışmasına girdim, kazanamadım. Paris’e gittim, 6 ayda döndüm. Sonra Bergüzar Korel’in babası Tanju Korel yapımcısı olduğu dizide bana rol verdi. Ailece evlerini açtılar. Bergüzar’ın odasında kaldım" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un eşi Pervin Ersoy’un Instagram’da düzenlediği canlı yayının konuğu oldu. Ünsal, “47 gündür Sare ve Civan Mert ile evdeyiz. Sıkıldığım anlarda hastaneleri aklıma getiriyorum, çalışanların ve hastaların durumunu düşünüyorum. Allah ‘Of’ diyeni çarpar. Sarılmadan duramayan bir insan olarak karantina bitince ilk işim; sevdiklerimin boynuna atlamak olacak” dedi.

Tuba Ünsal şunları söyledi:

“‘Kaç çocuğun var?’ diye soran olunca, Mirgün’ün kızı Leyla’yı da sayıyorum.”

“Kimse bilmez ama bir kızım daha bulunuyor. Annesi öldürülmüş. Koruyucu ablalık yapıyorum.”

“Sosyal medyayı seviyordum ama korona sayesinde oradaki herkesin hayatlarının ne kadar fake olduğunu gördüm. Tahammülüm kalmadı. Kapatmayı düşünüyorum.”

“Bir karavanım var, arada sırada kaçar kampa giderim.”

Tuba Ünsal bugünlere gelmesinde Bergüzar Korel’in babası Tanju Korel’in büyük payı olduğunu belirtti. Şöyle konuştu: “İzmir’de zarafet kursunda getir götür işleri yapıyordum. Kendime güvenim yoktu. Modellik yarışmasına girdim, kazanamadım. Paris’e gittim, 6 ayda döndüm. Sonra Bergüzar Korel’in babası Tanju Korel yapımcısı olduğu dizide bana rol verdi. Ailece evlerini açtılar. Bergüzar’ın odasında kaldım.”