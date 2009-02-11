Tuba kraliçeler gibi karşılandı

Bahreyn Emiri tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen at yarışlarına davet edilen "Asi" dizisinin beğenilen oyuncusu Tuba Büyüküstün, burada kraliçeler gibi karşılandı.



"Ihlamurlar Altında" dizisiyle birlikte Arap ülkelerinde çok sayıda hayranı olan Büyüküstün, Bahreyn'de kraliçe gibi karşılandı. Aynı zamanda Kıvanç Tatlıtuğ'la rol aldığı reklam filminden dolayı Lemis ismiyle de tanınan Büyüküstün, ödül vermesi için davet edildiği etkinlikte, halkın yoğun ilgisi karşısında şaşırdı. Geçtiğimiz hafta İstanbul'dan tarifeli seferle Bahreyn'e gittiğini ve ödül törenine katıldıktan bir gün sonra Türkiye'ye döndüğünü söyleyen Büyüküstün, "Halkın ilgisi beni çok şaşırttı ve mutlu etti. Öyle maddi değeri yüksek armağanlar verildiği yazıldı. Öyle bir şey yok. Törene katıldığım için yarışı simgeleyen onur ödülü verdiler. Bu beni daha çok

onurlandırdı" dedi. Tuba Büyüküstün, başında kovboy şapkasıyla katıldığı törende yarışmacılara ödül verdi.

