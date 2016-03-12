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Tuba Büyüküstün İstiklal Caddesi'nde 'panikledi'

Ünlü oyuncu hayranları tarafından 'abartılı' sevgi gösterine maruz kaldı

12 Mart 2016 19:41

Akbank Sanat’ta düzenlenen “Oyuncu Gözüyle Kısa Film” adlı söyleşiye katılan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, çıkışta İstiklal Caddesi’nde bir grup turistin sevgi gösterisi nedeniyle gergin anlar yaşadı.

Hürriyet’in haberine göre, kendisini tanıyıp tezahürat yapmaya başlayan Arap hayranları, daha sonra fotoğraf çektirmek için ünlü oyuncunun çevresinde toplandı.

Paniğe kapılan ve fotoğraf taleplerini geri çeviren Tuba Büyüküstün, sonunda otomobilinin bulunduğu otoparka vardığında “Korkmadım desem yalan olur” dedi. 

 

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