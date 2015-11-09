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Kültür-Sanat

Tuba Büyüküstün, Vatikan’da 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü aldı

33 yaşındaki yıldız, Papalık Kentsel ÜniversitesiOditoryum’unda düzenlenen törende yoğun ilgiyle karşılaştı

09 Kasım 2015 01:21

Dizi ve sinema oyuncusu Tuba Büyüküstün, Vatikan’da layık görüldüğü "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldı.

Vatikan bünyesindeki en önemli kültürel etkinliklerden olan Uluslararası Giuseppe Sciacca Ödülleri’nin "Sinema ve Tiyatro" kategorisinde bu yıl, Murat Yıldırım’ın ardından ikinci kez bir Türk oyuncu ödüle layık görülmüştü. 

14 yıldan bu yana düzenlenen ve 1986 yılında genç yaşta dini bir bayramda paraşütünün açılmaması sonucu hayatını kaybeden mimarlık öğrencisi Giuseppe Sciacca’ya adanmış olan organizasyonda, "En İyi Kadın Oyuncuö ödülü Tuba Büyüküstün’e dün verildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Esma Çakır'ın haberine göre, yeni filminde başrol oynayacağı Ferzan Özpetek’in Napoli’de yönettiği "La Traviataö operasını izlemek için hafta başında İtalya’ya gelen Tuba Büyüküstün, Vatikan’daki ödül törenine katıldı. 

33 yaşındaki yıldız, Papalık Kentsel Üniversitesi (Pontificia Universita’ Urbaniana) Oditoryum’unda düzenlenen törende yoğun ilgiyle karşılaştı. 

Büyüküstün, Vatikan’ın ekonomi bakanı statüsündeki Kardinal George Pell başta olmak üzere çok sayıda üst düzey din adamı ile kültür ve eğlence dünyasından kişilerin de katıldığı törende ödülünü, Venezuelalı aktris ve model Astrid Pinero Herrera ile organizasyonun genel sekreteri Yunanistanlı Vicky Bafataki’den aldı. 

Ödülün gerekçesi, Büyüküstün’ün oyunculuğunun yanında, yardımseverliği ile de ön plana çıkması olarak açıklandı. 

 

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