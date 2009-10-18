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Tuba Büyüküstün evleniyor

Genç oyuncu Tuba Büyüküstün ile görüntü yönetmeni sevgilisi Sami Saydan’ın 1 yıllık ilişkileri evliliğe gidiyor

18 Ekim 2009 03:00

Genç oyuncu Tuba Büyüküstün ile görüntü yönetmeni sevgilisi Sami Saydan’ın 1 yıllık ilişkileri evliliğe gidiyor

Çift dizinin çekimleri tamamlandıktan sonra nikah masasına oturacak Genç oyuncu Tuba Büyüküstün ile görüntü yönetmeni sevgilisi Sami Saydan’ın 1 yıllık ilişkileri evliliğe gidiyor.Görüntü yönetmenliğini yaptığı “Kasaba” isimli dizi nedeniyle Antakya’da bulunan Sami Saydan, kendisine sürpriz yapıp sete gelen Büyüküstün’e burada evlenme teklifi yaptı. Bu teklifi hiç düşünmeden kabul eden Büyüküstün, düğün için ise başrolünde oynadığı “Benim Güzel Meleğim” isimli dizinin çekimlerinin bitmesini bekliyor.

Yani çift önümüzdeki yaz başı nikah masasına oturmayı planlıyor. İkilinin evlilik kararında Ağustos ayında 1 haftalığına gittikleri Paris ve Barselona tatilinin etkili olduğu konuşuluyor. Bu tatil sonrası birbirlerinden ayrı kalamayan çiftten Sami Saydan, sevgilisine olan özlemi yüzünden geçen hafta işinden ayrılmıştı.

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