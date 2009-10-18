Tuba Büyüküstün evleniyor

Genç oyuncu Tuba Büyüküstün ile görüntü yönetmeni sevgilisi Sami Saydan’ın 1 yıllık ilişkileri evliliğe gidiyor
18 Ekim 2009 03:00
Genç oyuncu Tuba Büyüküstün ile görüntü yönetmeni sevgilisi Sami Saydan’ın 1 yıllık ilişkileri evliliğe gidiyor
Çift
dizinin çekimleri tamamlandıktan sonra nikah masasına oturacak Genç
oyuncu Tuba Büyüküstün ile görüntü yönetmeni sevgilisi Sami Saydan’ın 1
yıllık ilişkileri evliliğe gidiyor.Görüntü yönetmenliğini yaptığı “Kasaba” isimli dizi nedeniyle
Antakya’da bulunan Sami Saydan, kendisine sürpriz yapıp sete gelen
Büyüküstün’e burada evlenme teklifi yaptı. Bu teklifi hiç düşünmeden
kabul eden Büyüküstün, düğün için ise başrolünde oynadığı “Benim Güzel Meleğim” isimli dizinin çekimlerinin bitmesini bekliyor.
Yani
çift önümüzdeki yaz başı nikah masasına oturmayı planlıyor. İkilinin
evlilik kararında Ağustos ayında 1 haftalığına gittikleri Paris ve
Barselona tatilinin etkili olduğu konuşuluyor. Bu tatil sonrası birbirlerinden ayrı kalamayan çiftten Sami Saydan, sevgilisine olan özlemi yüzünden geçen hafta işinden ayrılmıştı.