TÜAD'tan 'anketlerde manipülasyon' uyarısı

Türkiye Araştırmacılar Derneği (TÜAD), yaklaşan yerel seçimler öncesi medyaya yansıyan bir çok ankete ilişkin, "Müşterisi ve nasıl finanse edildiği belli olmayan araştırmaların manipülasyona açıktır " uyarısında bulundu.

TÜAD Siyasal Araştırmalar konusunda yayımladığı bildiri şöyle:

Manipülasyon amaçlı veri kullanımına son vereceğimize inanıyoruz

Türkiye Araştırmacılar Derneği (TÜAD) araştırma sektörünün tek mesleki sivil toplum örgütü olarak medyada araştırma kullanımı konusundaki uyarılarını ısrarla sürdürmektedir. Sektörümüzde yürütülen araştırmalar ve bunlarda kullanılan veriler profesyonel kurallara uygun olarak toplanır. Bunlar için birçok kalite yönetim sistemi ve denetimi uygulanmaktadır. Bu şekilde yapılan araştırmalar ülkemizin ekonomik ve sosyal kaynaklarının iyi kullanılması için büyük katkılar sağlamaktadır.

Siyasi araştırmalar sektörümüzde yapılan anketlerin yüzde 5’inden daha azını oluşturmaktadır. Bunların, bilimsel bir disiplinle yapılan büyük bölümü de olması gerektiği gibi ilgili araştırma kuruluşu ile müşterisi arasında kalır. Medyaya yansımasını gerektiren bir durum olmaz. Kalan küçük kısmın içindeki bir grubun yol açabileceği sorunların farkında olarak, TÜAD son 4 aydır düzenli bir kampanya sürdürüyor. İçimizde özdenetim sistemleri güçlendirilirken, siyasi verilere yer veren medya mensuplarına yönelik yaygın bir bilgilendirme yapıyoruz. Yanlış şekilde araştırma verisi yayınlayan 50’nin üzerinde medya mensubuna bilgilendirme notu gönderdik. Özellikle TÜAD üyesi şirketlere itibar etmelerini istedik. Müşterisi ve nasıl finanse edildiği belli olmayan araştırmaların manipülasyona açık olduğunu hatırlattık. Üye şirketlerimizi de tekrar bilgilendirdik. Bu çalışmalarımıza aynı hızla devam ediyoruz.

Ancak, medyadaki kutuplaşma eğilimine bağlı olarak birçok yayıncı bu profesyonel kurallara aldırmadan kendi görüşlerini doğrulayan veri arıyor. Böylece, sektör nezdinde hiçbir kabul edilirliği olmayan “sözde araştırmacılar”, veri yayın ilkelerine bakılmaksızın kamuoyuna sunuluyor. Siyasi araştırmaların, bir propaganda aracı gibi kullanılmaya çalışması bilimsel olarak kanıtlandığı gibi nafile bir çabadır. Etik olarak toplumun aldatılması anlamına gelir. Üstelik son günlerde bazı yazarlar bunun faturasını koskoca bir araştırma sektörüne çıkarır ifadelerde bulunmaktadırlar.

Bütün medya mensuplarını kamuoyuna yansıtmak istedikleri siyasi araştırma sonuçları için TÜAD’ın yayınladığı ilkelere uymaya davet ediyoruz. Herhangi bir soruları olursa TÜAD kendilerine yardımcı olmaya her zaman hazırdır. Şikayetleri olursa TÜAD Etik Kurulu ve Danışma Kurulu’na süratle başvurmalarını öneriyoruz.

Ülkemizin mesleki kuralları önemseyen yayıncıları ile birlikte, sabırla çalışarak kaynakları ne olursa olsun manipülasyon amaçlı veri yayınına son vereceğimize inanıyoruz. Bu amaçla kullanılan “sözde araştırmacılar” ve “sözde araştırma şirketleri” de zamanla kaybolacaktır.

Kamuoyuna sevgi ve saygı ile duyurulur.