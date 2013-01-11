TÜSİAD'ta yeni yönetim kurulu belirlendi mi?

Türk Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (TÜSİAD) 17 Ocak’ta düzenlenecek genel kuruluna az bir süre kala, derneğin yönetimine girecek isimler de yavaş yavaş kulislerde konuşulmaya başlandı. TÜSİAD Başkanlığı için tek aday olan Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz’ın, beraber çalışacağı yönetim kurulu listesini belirlediği konuşuluyor. Kulislerde bu dönem derneğin yönetimine yeni isimlerin girebileceği belirtiliyor. Bunlar arasında Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç da var. Koç’un TÜSİAD’ın yeni Yönetim Kurulu Üyesi olması bekleniyor.

Milliyet gazetesinden Eylem Türk'ün haberine göre, yine kulislerde mevcut yönetimdeki Volkan Vural, Cansen Başaran Symes, Erman Ilıcak, Tayfun Bayazıt ve Haluk Dinçer gibi isimlerin yeni dönemde de yönetimde görev alacağı konuşuluyor.

Bunun yanı sıra yönetim kurulu yedek üyelerden de Osman F. Boyner, Tarkan Kadooğlu, Memduh Boydak, Murat Özyeğin gibi isimlerin yönetime girebileceği belirtiliyor.

Yönetime girmesi beklenen bu isimler TÜSİAD’da yeni bir dönemin başlayacağı sinyalini veriyor. Kayserili Boydak ve Diyarbakırlı Kadooğlu gruplarının patronlarının yönetime aday gösterilmesi, TÜSİAD’da Anadolu sermayesinin ağırlığının artmaya devam ettiği yönünde yorumlara yol açıyor.



Yönetim kurulunda üye 12’ye çıkabilir

Kulislerde yeni dönemde TÜSİAD yönetim kurulu üye sayısının iki kişi artarak 12’ye çıkabileceği konuşuluyor. Böylece başkanla birlikte yönetim kurulunun 13 kişiyle temsil edilmesi bekleniyor.

Öte yandan TÜSİAD’ın 43. Olağan Genel Kurulu, 17 Ocak Perşembe günü, İstanbul’da düzenlenecek. Genel Kurul toplantısının açılış konuşmaları TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Erkut YÜCAOĞLU ile TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner tarafından gerçekleştirilecek.



43. Olağan Genel Kurul gündemi kapsamında TÜSİAD’ın yeni Yönetim Kurulu, Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı, Denetleme Kurulu ve Haysiyet Divanı asil ve yedek üyelerinin seçimi gerçekleşecek.

‘Türkiye küresel gidişattan olumlu yönde ayrışıyor’

Endeavor Türkiye, TÜSİAD ve Angel Resources Institute tarafından Akbank ve Turkcell ana sponsorluğunda düzenlenen ikinci ‘İyi Yatırım Zirvesi’ başladı.

Zirvenin açılışında konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Bayazıt, mevcut konjonktürde, Türkiye’nin diğer bazı gelişmekte olan piyasa ekonomileriyle birlikte küresel ekonomideki gidişattan olumlu yönde bir ayrışma sergilediğini ifade etti.

