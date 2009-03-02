TTNET'ten yeni kampanya

TTNET, ÖİV yüzde 5'e girince katma değerli servisleri için abonelerine ''Üçünü Dene, Servisini Seç'' kampanyasını başlattı.



TTNET'ten yapılan yazılı açıklamada, Özel İletişim Vergisinde (ÖİV) yüzde 10 indirimin yürürlüğe girmesiyle beraber şirketin, katma değerli servisleri için abonelerine ''Üçünü Dene, Servisini Seç'' kampanyasını başlattığı belirtildi.



TTNET Müzik, TTNET Güvenlik ve TTNET WiFi hizmetlerini kapsayan ''Üçünü Dene, Servisini Seç'' kampanyası ile TTNET abonelerinin, halen abone oldukları paketin standart ücretini ödeyerek TTNET Müzik Gold Üyelik, TTNET Güvenlik ve ayda 600 dakika TTNET WiFi hizmetlerinin üçünden de Eylül ayına kadar yararlanabildiği ve 1 Eylül 2009 tarihinden itibaren de abonelerin seçtikleri bir servisi kullanmaya devam edeceği belirtildi.



Hayata geçirilecek yeni kampanya ve paketler ile ilgili olarak TTNET Genel Müdürü Tahsin Yılmaz, şunları kaydetti:



''Devletimizin internet üzerindeki Özel İletişim Vergisi'ni (ÖİV) yüzde 15'ten yüzde 5'e indirmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Ülkemizdeki 5,5 milyonu aşkın TTNET abonesinin bugün itibarıyla çok daha uygun koşullarda internet erişiminden yararlanacak olması, bilgi toplumu olma yolunda atılmış önemli adımlardan biridir. Biz de abonelerimize hem katma değerli servislerimizi avantajlı seçeneklerle kullanma hem de bağlantı hızlarını artırma gibi yeni fırsatlar sunuyoruz.''



Açıklamada, ÖİV'de yüzde 10 indirimin yürürlüğe girmesiyle abonelerin, TTNET'in kampanya kapsamındaki katma değerli servislerinden aylık 2,18 TL'ye faydalanabildiği ve böylece abonelerin, ÖİV indiriminden önce ödediği aylık standart ücret dahilinde bu servislerden de yararlanma imkanı bulduğu vurgulandı.



Abonelerin kampanyaya başvurmazlarsa ÖİV'de gerçekleşen yüzde 10 oranındaki indirimin fatura tutarlarına yansıyacağı da verilen bilgiler arasında yer aldı.

