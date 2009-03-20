TTNET’ten uçan internet

TTNET'in, tüm kullanıcılara ev ve iş dışında da güvenli ve hızlı internet konforunu sunduğu bildirildi.



TTNET'ten yapılan yazılı açıklamada, TTNET'in, artan WiFi noktaları ile tüketicilere kütüphane, kafe, restoran, havaalanı, terminal, üniversite, otel, fuar alanı, hastane, alışveriş merkezi, marina gibi birçok alanda internete kesintisiz erişim olanağı sunduğu belirtildi.



Açıklamada, internet bağlantısına ihtiyaç duyan herkesin, TTNET WiFi logosu bulunan mekanlarda, taşınabilir ya da avuç içi bilgisayarları, WiFi uyumlu cep telefonları ve 802.11 b/g destekli diğer mobil cihazlar ile kablosuz internete bağlanabilecekleri ifade edildi.



Konuya ilişkin açıklama yapan, TTNET Genel Müdürü Tahsin Yılmaz, WiFi hizmeti ile Türkiye'de bir ilke imza atan TTNET'in, internet erişiminin yaygınlaşması için çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:



"WiFi hizmetimiz sayesinde mobil internet kullanıcıları Türkiye geneline yayılmış TTNET WiFi servis noktalarından kablosuz hızlı geniş bant internet erişiminin keyfini sürecek. TTNET olarak, internet kullanıcılarının ve abonelerimizin hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla internet alanında öncü ve yenilikçi uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz."



TTNET müşterisi olmayan internet kullanıcıları, açılan karşılama sayfası üzerinden kredi kartlarıyla ödeme yaparak bu hizmetten faydalanabiliyor. Günlük 30 dakikası 3,23 lira, 60 dakikası 5,55 lira, 150 dakikası 11,09 lira; haftalık 300 dakikası 18,95 lira ve aylık 1800 dakikası 76,11 lira olmak üzere beş ayrı seçenekte satışa sunulan bu paketlerle tüm kullanıcılar internete erişebiliyor.



TTNET müşterileri ise TTNET WiFi servis noktalarında TTNET hizmet numaralarını, kullanıcı adlarını ve şifrelerini girerek, internete hızlı ve kolayca bağlanıyorlar. Aboneler, kullandıkları internet paketine göre TTNET WiFi hizmetinden her ay belirli sürelerle ücretsiz olarak yararlandıkları gibi aylık sadece 3 lira karşılığında 600 dakikalık ekstra abonelik paketine sahip olabiliyor.

