TTK'nın işçi alımına rekor başvuru

Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) bağlı maden ocaklarında 3 bin kişinin işe alınacağını duyanlar, başvuru merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluştururdu.



TTK'de 17 ekimde sona erecek başvurular için ilk gün kuruma bağlı müessese müdürlüklerinden Karadon'a 1480, Amasra'ya 270, Üzülmez'e 1676, Kozlu'ya

1343 ve Armutçuk'a 543 olmak üzere toplam 5 bin 312 kişi kayıt yaptırdı.



TTK Genel Müdürlüğü yetkilileri, TTK Beden Gücü Yönetmeliği'ne uygunluklarının belirlenmesinin ardından noter huzurunda çekilecek kurayla iki ayrı grup halinde toplam 3 bin kişinin işe alınacağını belirterek, istihdam edilecek kişilerin çalışma koşullarına uygun olması konusunda büyük hassasiyet gösterdiklerini bildirdiler.



Madenciliği bilmeyenlerin kesinlikle işe alınmayacağını vurgulayan yetkililer, işe alınacak 3 bin kişi ile birlikte TTK'nın üretiminde artış yaşanacağını belirterek, bunun da ekonomiye büyük katkı sağlayacağını kaydettiler.



İşe girmek için başvuranlardan Murat Küçükkaya, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulundan mezun olduğunu ifade ederek, kardeşiyle birlikte kayıt yaptırmaya geldiğini söyledi.



Türkiye'deki işsizliğe dikkat çeken Küçükkaya, babasının da maden işçisi olduğunu anlatarak, işe alınması durumunda nişanlısı ile evleneceğini aktardı. Hasta oğlunun kaydını yaptırmak için sıraya giren Emine Demirci de, eşinin madenden emekli olduğunu hatırlatarak, oğlunun işe girmesinin kendisini mutlu edeceğini belirtti.

