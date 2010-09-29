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TTK'DA İŞ KAZALARI: 4 YARALI ZONGULDAK (A.A)

29 Eylül 2010 02:07

-TTK'DA İŞ KAZALARI: 4 YARALI ZONGULDAK (A.A) - 28.09.2010 - Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden ocaklarında meydana gelen iş kazalarında 4 işçi yaralandı. TTK Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağının eksi 360 kotunda çalışan Kemalettin Özdoğan ve Erdal Kızıltepe ile Gelik İşletme Müdürlüğü maden ocağının eksi 150-260 kotunda görevli işçiler Cevat Karaöz ve Ercan Gegekçik, üretim sırasında üzerlerine taş ve kömür yığını kayması sonucu yaralandı. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan, ayağında kırık olduğu bildirilen Karaöz, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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