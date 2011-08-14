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TTK maden ocağında göçük ZONGULDAK (A.A)

14 Ağustos 2011 03:03

-TTK maden ocağında göçük ZONGULDAK (A.A) - 13.08.2011 - Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Müessese Müdürlüğü maden ocağında meydana gelen göçükte kalan bir işçi öldü. Alınan bilgiye göre, 4. ocakta çalışan Erdoğan Demirsoy (29), üretim yaptığı sırada tavandan kömür yığının göçmesi sonucu altında kaldı, yanında bulunan bir işçi ise kaçarak kurtuldu. Mesai arkadaşları tarafından göçük altından yaklaşık 3 saat sonra çıkarılan Demirsoy'un cesedi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Genel Maden İşçileri Sendikası Eğitim Sekreteri Osman Tutkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde ocağın eksi 230 kodunda meydana gelen göçükte 2006'da işe giren Demirsoy'un yaşamını yitirdiğini söyledi. Madenciye Allah'tan rahmet, ailesine de sabır dileğinde bulunan Tutkun, şöyle konuştu: ''Ben buradan bir şey demek istiyorum. TTK Genel Müdürü ve Üzülmez Müessese Müdürü... Burada başka işlerle ilgileneceğinize ocakların tahkimatı ve iş güvenliği ile ilgilenin, biz sendikacı olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Madenci her geçen gün üretim yaparken canını kanını veriyor. Bunlara artık son verilmesini istiyoruz, verilmeyecekse gerekeni yaparız. Diyecek bir şey bulamıyoruz, acımız büyük. Allah bir daha bize böyle acılar yaşatmasın, bu mübarek ayda acı yaşadık. İstemiyoruz ama yeraltı şartlarında bunlar oluyor. Yeraltındaki şartların ne olduğunu, madencilerin nasıl para kazandığını, nasıl alın teri ile emek harcadığını birinin görmesi lazım. Görmeyince, yaşamayınca anlaşılmaz. Dışarıdan, medyadan, televizyonlardan yaygara, palavra atmayla bu işler olmuyor. Gideceksin madencinin nasıl çalıştığını, nasıl ter akıttığını göreceksin. Biz bu acıları hep yaşıyoruz, madenci hep kanını canını, kolunu bacağını veriyor. Artık birilerinin hesap verme zamanı geldi. Bu hesabı biz soracağız acılıyız, öfkeliyiz.'' Bu arada, kurtarma çalışmalarına katılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma ekibi de ocak önüne geldi. Öte yandan, madencinin cesedini ocaktan çıkaran bazı madencilerin ağladığı gözlendi.

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