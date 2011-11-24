-TTK maden ocağında göçük: 3 yaralı ZONGULDAK (A.A) - 24.11.2011 - Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden ocağında meydana gelen göçükte 3 işçi yaralandı. Kuruma bağlı Üzülmez Müessesesi Asma-Dilaver İşletme Müdürlüğü maden ocağının eksi 205 kodunda tavandan kömür ve taş kayması sonucu göçük meydana geldi. Göçükte yaralanan maden işçileri Sait Bozkurt (39), Hüseyin Heper (36) ve Cengiz Serpil (35), mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı. Yaralı maden işçileri, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alabaş, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, işçilerin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Kapanan galerilerin yeniden üretime açılması sırasında tavandan kömür kayması sonucu işçilerin yaralandığını dile getiren Alabaş, ''İşçilerimiz ciddi bir kaza atlatmışlar. Olay sırasında bir arkadaşımız yığının altında kalmış. Diğer iki işçimiz ise düşen taş parçalarının isabet etmesi sonucu yaralanmış'' dedi.