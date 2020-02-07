TTB ve SES deprem raporunu açıkladı: En öncelikli sorun barınma

Türk Tabipler Birliği (TTB) ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), 41 kişinin yaşamını yitirdiği Elazığ depremine ilişkin gözlem raporunu açıkladı. Raporda çadırların kötü hava koşullarından etkilendiği, ve en önemli sorunun barınma olduğu ifade edildi. Barınma sorunun çözümü için çadırları temin etmenin ötesinde geçici yaşam alanı oluşturma, ısınma ve beslenme ihtiyaçlarının birlikte ele alınması gerektiği belirtildi.

Depremin birinci haftasında, bölgedeki durumu değerlendirmek amacıyla Sivrice ve Elazığ merkezlerine heyet gönderen TTB ve SES, deprem nedeniyle yurttaşların travma yaşadıklarını, kadın ve çocukların en fazla etkilenen kesimler arasında yer aldığını belirttiler.

Soğuk havada çadırda yaşamanın sonucu olarak sağlık kuruluşlarına yapılan başvuruların en üst sırasında solunum yolları hastalıkları olduğu belirtilen raporda şu ifadeler yer aldı:

"İhtiyaçlar birlikte ele alınmalı"

"Kışlık dahi olsa çadırların ağır kış koşullarında en kötü barınma seçeneği olduğu, bir başka ifade ile çadırın barınmayla eşdeğer görülmemesi gerektiği unutulmamalıdır. Bölgede barınma sorunu kışlık çadır temin etmenin ötesinde geçici yaşam alanı oluşturma, ısınma ve beslenme ihtiyaçları ile birlikte ele alınmalıdır.

“Çadırlar evlerin bahçelerine kurulu”

"Sivrice’de çadırların çoğunlukla evlerin bahçelerine kurulduğu, bir kısmının ilçenin boş alanları (park vb) kurulduğu, hemen tamamının uygun olmayan yerlere kurulduğu tespit edilmiştir. Bazı çadırların su altında kaldığı ve kullanılamaz duruma geldiği de gözlenmiştir. Elazığ’da da benzer bir durum söz konusudur. Sanayi Salıbaba Mahallesinde ve Valilik’in yakınındaki çadır kentlerde gözlemlerde bulunulmuştur. Bunun haricinde mahalle aralarında birkaç çadırdan oluşan çok sayıda kümelenmeler vardır. Valiliğin yakınındaki çadır kent hariç gözlenen çadır yerleşimlerinin uygun olmadığı tespit edilmiştir. Çadır kurulan zeminlerin belli bir eğime sahip olması ve böylece su basmasını önlemesi gerekmektedir. Sanayi mahallesindeki çadır kent, tamamen çamur ve yer yer su birikintileri içindedir. Gelişigüzel kurulan çadır kümeleri ya da çadır kentlerin çoğunun güvenliği yoktur."

"Yurtttaşlar ihtiyaçlarını hasarlı evlerde gideriyorlar"

"Çadırların, çoğunda çadır içine soba kurulmuştur. Çadırların, her ne kadar yanmaz malzemeden yapıldığını tahmin edilse de yangın açısından tehlikeli olduğu düşünülmektedir. Çadırların kurulduğu yerlerde mobil tuvaletler, banyo vb olanaklar bulunmadığı için, yurttaşların bu ihtiyaçlarını hasarlı evlerde gidermektedir."

"Çoğu çadırı su bastı"

"Ziyaretimizden önceki gün Sivrice'de şiddetli bir fırtına yaşanması üzerine bazı çadırların yıkıldığı, çoğu çadıra su bastığı ve kullanılamaz duruma geldiği ve vatandaşlar tarafından bu durum nedeniyle koşulların depremin ilk gününe dönüldüğü yapılan görüşmeler sonucunda ifade edilmiştir. Sağlık kuruluşlarına başvuruların en fazla alt ve üst solunum yolu hastalıkları olduğu, soğuk kış mevsimi ve çadırda yaşamın sonucunda ortaya çıktığı bildirilmiştir."