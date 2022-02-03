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Koronavirüs

TTB uyardı: Salgın önlemlerini kaldırmak binlerce insanın ölümüne neden olacak

“Şehir hastanelerine harcanan kaynaklara son verilip birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilerek salgın hastanelerden çıkarılmalıdır"

03 Şubat 2022 00:00

"Türkiye’de Kusursuz Fırtına: Covid-19 Pandemisi ve Ekonomik Kriz" başlıklı bir bülten yayınlayan TTB, "Salgın önlemlerini tamamen kaldırmak, binlerce insanın fazladan ölümüne neden olacaktır" uyarısında bulundu.

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